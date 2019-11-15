«Надо раскрыть разнообразие нашего мира». Илья Лагутенко без политики – о России, Китае и реальности

Группа «Мумий Тролль» первой начнёт встречать новый 2020 год в Петербурге. 5 декабря Илья Лагутенко подарит невским берегам настроение зимней Владивостокской бухты Шамора, инопланетян и новые технологии.

Фото – предоставлено менеджментом «Мумий Тролль»

Музыкант, записывающий пластинки и на русском, и на английском языке, сам удивляется долговечности своих песен из XX века. В интервью «Фонтанке» он рассказал, что россиянам нет нужды увлекаться играми политиков, так как настоящее человеческое общение сильнее любых геополитических страстей. Китая нужно не бояться, а учиться у него. А талантливые музыканты никуда не делись. Их просто нужно уметь искать, но государству это неинтересно, констатирует автор легендарных «Утекай» и «Владивосток 2000».

– Илья Игоревич, судя по сет-листу концертов этой осени, основа нынешнего концертного «Мумий Тролля» – это первые две пластинки, 1996 и 1997 годов, «Морская» и «Икра», «Точно Ртуть Алоэ» и немного поздних песен. Финальный аккорд прошлого века – альбом «Шамора» – почему забыли?

– Каждый наш концерт учитывает настроения музыкантов и наши личные предпочтения, песен записано достаточно, и в предновогоднем концерте будет все по-предновогоднему. Для концерта в Петербурге мы собрали самые праздничные песни из всех альбомов и «сезонов», добавим редких «приморских гостинцев» и музыкальных сюрпризов. Будут подвижные экраны, видеоинсталляции и даже нашествие «инопланетян» и «экзотических животных». Последние, конечно же, лишь в дополненной реальности. Всем, кто придет на концерты, мы расскажем, как подружиться с этими технологиями.

«Невозможного хочу



Закипел



Выливаюсь, но молчу



Занесло



Получил под зад удар



Иней на



Искушенных губах



А в глазах – угар!



Учти! Учту! Невозможного хочу!!!



Залетал...



Но отказывал шасси...



Бредил, брел...



Но не брал меня такси



Выдирал



Клочья с мясом из сердца



Слюни разъедали рот



Деспот – я!



Ты – мой народ...



Учти! Учту... Невозможного хочу…»



Песня «Метель», альбом «8» (2008).





Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/217018">С Новым годом, крошка!</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/41098">Мумий Тролль</a> на Яндекс.Музыке – Треку «С Новым годом, крошка», который дал название нынешнему налёту ваших инопланетян на нас, в этом году исполняется 21 год. Вы считаете, что за эту пятую часть века на самом деле «стало веселее»? Если отъехать от столиц, то такое ощущение, что все осталось там, где и было.

– Мы намеренно делали праздничную песню в не совсем традиционном для рождественских мелодий рок-ключе. То же самое касалось и обложки сингла. Меня уже самого начинают беспокоить Муми-пророчества 20-летней давности… Хотя очень приятно, что песня остается ну очень современной. Вы наверняка сами не верили тогда, что она станет классикой!

«Рождественских снежинок нет



Такая вот погода здесь



И кто-то жадно берет за ворот



Куда идти? – Хоть в лисьи норы лезть



С Новым годом, крошка…»



Заглавный трек «С Новым годом, крошка» одноимённого первого в истории группы макси-сингла (1998).



– Мне показалось, или на последнем альбоме «Восток х Северозапад» вы впервые решили более отчетливо сказать о сегодняшнем дне? О каких-то узнаваемых образах из российской реальности. «Все или ничего, трое на одного…», «Становится душно, становится жарко».

– Я никогда не стеснялся говорить о сегодняшнем дне. У меня, правда, своя специфическая коммуникация с ним. Видимо, сказалась моя первая специальность переводчика. Хотя я часто привожу в пример «Владивосток 2000». Эта песня целиком посвящена вполне конкретным реалиям, и не самым светлым, Владивостока 1990-х. И я никогда не мог и подумать, что она может быть интересна кому-то, кроме кучки моих друзей.

А вообще, каждый наш альбом — это такой «аудиодневник» всего происходящего вокруг, в момент его создания. Кто-то пишет книги, снимает кино или репортажи, а мы — песни.

«Становится душно, становится жарко



Как будто наш мир лишают правопорядка



Становится душно, становится жарко



Опять будет горько, и это не сладко…»



Песня «Летающая тарелка», альбом «Восток х Северозапад» (2018).

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/5050198">ВОСТОК Х СЕВЕРОЗАПАД</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/41098">Мумий Тролль</a> на Яндекс.Музыке

– Вы кому средний палец на обложке показываете?

– Этот кадр, в общем-то, случайный. Фото сделал Элиот Хейзел, мой друг и, на мой взгляд, гениальный фотохудожник. Мы просто прогуливались с ним и обсуждали, что бы такого приготовить для дружеского ужина, он щелкнул камерой — видимо, в тот момент, когда я думал о креветках или гребешке. Потом прислал мне это фото со словами: «Вот обложка твоего нового альбома». Я согласился.

«Всё или ничего. Ставил не на того.



Верил не в ту звезду. Теперь пой соловей в аду…»



Песня «Всё или ничего», альбом «Восток х Северозапад» (2018).



– Сегодня тиражирование физического носителя кому интереснее: коллекционеру или музыканту? На пластинках можно заработать, или это просто дань традиции?

– Специально для наших поклонников-коллекционеров и аудиофилов мы выпускали лимитированные тиражи «Морской» и «Икры», это 100% аналоговый продукт, был записан на матрицу прямо с оригинальной ленты. Так больше уже никто пластинки не записывает, все они были раскуплены. Выпустили виниловые «Пиратские копии» и «Восток х Северозапад». На CD выпустили «музыкальную шкатулку эмоций», бокс-сет, где собраны все 12 альбомов с буклетами. И это, скорее, приятные сувениры для коллекционеров.

Фото: с сайта mumiytroll.com

«Не пистолет на поясе, а чудо агрегат



И я необычайно этой штучке рад



С ушами из синтетики



Грохочет поролон



В них словно марсианин я



О микро мой мафон!



К подруге Соне спешу вперед



Гремит, скрипит, шипит, бодрит, зовет



Взлетаю в небо, о мальчик с пальчик



Сегодня я кассетный мальчик…»



Песня «Кассетный мальчик», альбом «Шамора» (1998).

– Сегодня вообще можно зарабатывать только лишь музыкой в России? В мире?

– Можно, конечно. Но нелегко. Надо быть по-своему «многостаночником», уметь и играть, и сочинять, и на сцене быть в своей тарелке, самому себе быть и менеджером, и лейблом, и промоутером.

Фото: предоставлено менеджментом «Мумий Тролль»

– Что думаете о нынешнем противостоянии России и западных стран?

– Противостояние, конечно же, существует, причем у сапиенсов и политиков и иных сильных мира сего – это в порядке вещей, они этим живут, это их хлеб. Между остальными же людьми нет никаких недопониманий, основанных лишь на том, что они живут в границах разных стран. Напротив, все понимают, что эти проблемы, к сожалению, являются неотъемлемой частью любых государств. А в итоге они тормозят настоящую «народную» и культурную дипломатию. Всем, не только нам, нужно учиться взаимопониманию, и без постоянного диалога это невозможно. А музыка может стать отличным помощником, чтобы его начать.

«Ты слышал про клетку



Хочешь увидеть восторг



Подбросишь монетку



Оставишь свой дом



Что будет – не видно



Но видно не зря



Главное не обидно



Сам у руля



Сюрпризов не будет



Капризы в стол



Сначала стулья



Все остальное потом



Сначала любовь



И вроде схема ясна



Сначала начать бы



С чистого листа…»



Песня «С чистого листа», альбом «Пиратские копии» (2015).

– Вы почему в Крыму не выступаете? Ваши песни про Японское море неправильно поймут на Черном?

– Море — это то, что объединяет людей, и неважно — Японское, Черное или Средиземное. Что касается туров, то мне очень бы хотелось, чтобы те наши полномасштабные шоу, которые мы можем сделать в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке, возможно было бы показать и в других точках света, но не везде есть достаточные ресурсы для того, чтоб нам, будучи самостоятельными артистами, удалось это воплотить.

«Наверное, ты убийца



Я клею всюду объявления



Останови мгновение



Бомба радиоактивная



Слева от дерева



Самая крайняя



Закоренелая



Немного пьяная



А что еще нужно моряку



А что еще матросу



SOS матросу, матросу SOS…»



Песня «SOS матросу!» с одноимённого альбома (2013).

– Китай нас когда удивит хорошей поп-музыкой, которая заставит стоять на ушах весь мир?

– Я не переживаю за Китай, они мотают на ус технологии кей-поп, и в той поп-музыке, где главенствует шоу, китайцам скоро не будет равных. Я бы больше переживал за отечественную поп-сцену… Дело в том, что есть много молодых артистов, которые могли бы, пока не поздно, заставить стоять на ушах тех же китайцев, но им не справиться без поддержки или меценатов, или государственных программ по развитию культурного экспорта, которые у нас по факту отсутствуют.

– Вы понимаете тех, кто боится сближения с Китаем, толп китайских туристов, варварского совместного бизнеса? Дайте совет тем, кто не так хорошо понимает КНР, как вы, на чем фокусировать внимание, чтобы не увлекаться страданиями в данном вопросе.

– Нужно не страдать, а научиться перенимать опыт, относиться с пониманием и вниманием к чужой культуре. В том числе и поп-культуре и особенностям ведения бизнеса. К сожалению, востоковедение у нас и на академическом уровне не ахти в каком состоянии, я уж не говорю о «бытовом» уровне.

«Огнями колотит Шанхай в лоб,



Осколками pазбились на части сеpдца,



В опеpе весь хpустальный свод,



Топит джонки любовный снаpяд.



Снаpяд любви как игла утончен,



Изящной линией делит небо,



Аpоматом жимолости пpощен,



Hегасимая лампада вечного света…»



Песня «В думах о девушке из города центрального подчинения КНР», альбом «Шамора» (1998).

– Где наша новая самобытная музыкальная молодежь? Сплошные повторы повторов. В 90-е была лавина. Сейчас редкие брызги.

– Есть молодежь. Особенно в новых экспериментальных жанрах. Есть молодые российские музыканты, что выпускают релизы на западных лейблах, выступают на американских и азиатских фестивалях, их музыку продюсируют европейские саунд-продюсеры, и они записывают совместные треки с музыкантами из разных стран. Группы из России месяцами могут не вылезать из туров по Европе. Пусть иногда это небольшие, локальные площадки, но их востребованность — это факт. Но дорога к признанию и популярности в мировом масштабе — это уже немного другой разговор. Во многих странах, от Австралии до, например, Индонезии, ведется работа по поддержке на государственном уровне экспортного потенциала молодых творческих коллективов. У нас же нет такой системы, и пока, к сожалению, не предвидится. Так что всё делают самоотверженные одиночки. И в продвижении музыки им, конечно, здорово помогает Интернет. Хотя он же создает конкурентную насыщенную среду, и надо постараться, чтобы тебя заметили.

«Страху нет, нет страху.



Я по воде иду, а не по льду.



Ты полулежа улыбаешься,



Прищуриваешься, пристреливаешься.



Ты думаешь, что думаешь,



А думаешь ли ты?



На горизонте стало видно отблеск красоты.



Сладкой лентой извиваешься,



Растягиваешься, приклеиваешься…»



Песня «Страху нет», альбом «Слияние и поглощение» (2005).



Фото: предоставлено менеджментом «Мумий Тролль»

– Какое событие 2019 года в России зацепило вас настолько, что вы можете его вспомнить прямо сейчас как пример чего-то хорошего и важного для завтра? И что вас расстроило?

– Фестиваль V-ROX во Владивостоке (ежегодный фестиваль культуры, объединяющий в программе музыку, стрит-арт, современное искусство, гастрономию, спорт и многое другое, куратором которого и является Илья Лагутенко. – Прим. ред.). Несмотря на кучу сложностей разного характера, равнодушие бизнеса и администраций к идее фестиваля открытой культуры в столице Дальнего Востока, каждый раз, когда раздаются первые аккорды и в город стекаются творческие люди со всего света, я понимаю, насколько эти три дня создают благоприятный фон для потенциального роста творчества и образования молодых владивостокцев. Ну а расстраивает… Тут лучше и не начинать. (Смеётся.)

– В 2019 году вы выпустили сингл «Лето без Интернета». Вы сколько можете сами комфортно себя чувствовать без Сети? Как вы защищаете детей от этой зависимости?

– Без Интернета я не мыслю уже, как общаться по делу и вести переписки. Хотя у меня нет личных аккаунтов в соцсетях, я просто физически не успеваю их вести. Официальные аккаунты «Мумий Тролль» получают информацию от всех членов группы, включая меня, напрямую — так что это самый быстрый канал донесения информации до наших поклонников. Не могу сказать, что мои дочери интернет-зависимы, они пользуются сетью для своих занятий и исследований, общения с друзьями. Зачем запрещать? Надо, наоборот, раскрыть разнообразие нашего мира.

– Концерт в Петербурге «С Новым годом, крошка» пройдет 5 декабря. За 3,5 недели до календарного НГ. Отмечать Новый год можно каждый день? Какой самый дикий и нестандартный НГ был лично у вас?

– Если подобралась хорошая компания и есть подходящие новогодние песни и праздничное настроение — почему бы не начать праздник заранее? Один из недавних новых годов я встретил в шторм под парусами вместе со своей семьей, это было непростое испытание, но запомнились на всю жизнь!

«Поцелуями нежными ли, нижними ли



Это будет нетрудно, это по любви



Караванами, параходами



Я к тебе прорвусь, mon amie



Рациями, факсами



Телефонами, пока завязаны мы



Удивления хочешь vis-a-vis



Это будет нетрудно, это по любви…»



Песня «Это по любви», альбом «Меамуры» (2002).



P.S. Концерт «С Новым годом, крошка!» состоится 5 декабря в Ледовом дворце.

Справка: Группа «Мумий Тролль» родилась в 1983 году во Владивостоке. С 1991-го по 1996 год Илья Лагутенко стажировался и работал в КНР и Лондоне. Работал переводчиком и коммерческим советником. В 1996 году в Лондоне записал «для себя и друзей» альбом «Морская», который вышел годом позже и стал суперпопулярным. Вместо изначальных планов продать 1000 копий, тираж превысил 1 млн. Треки «Утекай», «Кот кота» и «Владивосток 2000» долгие месяцы не покидали эфиры радиостанций и ТВ. С тех пор МТ выпустили 15 альбомов, больше 20 синглов, десяток концертных альбомов. Последняя работа «Всходы» была представлена 13 ноября в эфире Первого канала.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»