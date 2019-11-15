На Мойке идет следственный эксперимент. Соколов в каске и бронежилете показывает, как избавлялся от улик
Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Следственный эксперимент проводят днем 15 ноября на набережной реки Мойки, где нашли части тела аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. В мероприятии принимает участие обвиняемый в совершении преступления доцент Олег Соколов. Его вывели из дома №82 в каске и бронежилете.
Как передает корреспондент «Фонтанки», около двух часов дня Олега Соколова вывели из его дома №82 по набережной реки Мойки. Историк в плотном окружении из сотрудников полиции. Следствие решило обезопасить фигуранта одного из самых громких уголовных дел последнего времени — на Соколова надели каску и бронежилет. Впрочем, увидеть его многочисленные зеваки почти не могут из-за плотного кольца полиции. Караулящие на месте журналисты смогли лишь рассмотреть адвоката Александра Почуева рядом со своим подзащитным.
Группа подошла к набережной Мойки — там доцент, по всей видимости, начал рассказывать, как избавлялся от отчлененных частей тела. Причем в разные точки набережной арестованного перемещали на машине. В данный момент историк и следователи спустились по ступеням к реке. Соколов показывает, как топил руки возлюбленной. Их, напомним, нашли в рюкзаке доцента, когда его доставили в Мариинскую больницу.
Следственный эксперимент перекрыл набережную. Любопытствующая толпа наблюдает за происходящим с противоположной стороны реки.
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Справка:
Следственный комитет 11 ноября официально предъявил Олегу Соколову обвинение в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко (ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство»). 12 ноября глава СК Александр Бастрыкин направил в Петербург криминалистов для проверки информации о том, что Соколов ранее уже избивал другую ученицу.
В квартире Соколова на Мойке, 82, утром 9 ноября была обнаружена только голова женщины. Огромный мешок, еще один поменьше и черный пакет сброшены в реку ночью накануне. С рюкзаком, где были женские кисти, Соколова вытащили из воды утром субботы. Тело смогли найти только в понедельник. На допросе он рассказал, что в дальнейшие планы входило самоубийство: казнить себя якобы собирался в Петропавловской крепости в мундире Наполеона Бонапарта.
Олег Соколов — бывший доцент кафедры истории Санкт-Петербургского университета, кавалер ордена Почетного легиона, именитый ученый, автор множества работ о Наполеоне, увлечен реконструкциями эпохи полководца.
После убийства Анастасии Ещенко Олега Соколова с позором лишили членства в лионском Институте социологических, экономических и политических наук. Российское военно-историческое общество попыталось избавиться от доцента тайно: удалив его имя со своего сайта. Соколова также могут лишить ордена Почетного легиона, из петербургского университета его уволили «за аморальное поведение».