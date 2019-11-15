На Мойке идет следственный эксперимент. Соколов в каске и бронежилете показывает, как избавлялся от улик

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Следственный эксперимент проводят днем 15 ноября на набережной реки Мойки, где нашли части тела аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. В мероприятии принимает участие обвиняемый в совершении преступления доцент Олег Соколов. Его вывели из дома №82 в каске и бронежилете.

Как передает корреспондент «Фонтанки», около двух часов дня Олега Соколова вывели из его дома №82 по набережной реки Мойки. Историк в плотном окружении из сотрудников полиции. Следствие решило обезопасить фигуранта одного из самых громких уголовных дел последнего времени — на Соколова надели каску и бронежилет. Впрочем, увидеть его многочисленные зеваки почти не могут из-за плотного кольца полиции. Караулящие на месте журналисты смогли лишь рассмотреть адвоката Александра Почуева рядом со своим подзащитным.





Группа подошла к набережной Мойки — там доцент, по всей видимости, начал рассказывать, как избавлялся от отчлененных частей тела. Причем в разные точки набережной арестованного перемещали на машине. В данный момент историк и следователи спустились по ступеням к реке. Соколов показывает, как топил руки возлюбленной. Их, напомним, нашли в рюкзаке доцента, когда его доставили в Мариинскую больницу.

Следственный эксперимент перекрыл набережную. Любопытствующая толпа наблюдает за происходящим с противоположной стороны реки.