Две машины не поделили перекресток Варшавской и Краснопутиловской. В «Жигулях» зажало водителя

На перекрестке в Московском районе Петербурга днем 15 ноября встретились две легковушки. Авария собрала пробку.

ДТП произошло на пересечении Варшавской и Краснопутиловской улиц, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». «Жигули» и еще одна легковая машина столкнулись почти лоб в лоб, удар пришелся с водительской стороны ВАЗа.

В результате водителя «Жигулей» зажало в машине, пишет очевидец Сергей. Как рассказали «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по предварительной информации, пострадавший отказался от госпитализации.





Из-за ДТП движение на перекрестке оказалось затруднено. Собралась пробка на Краснопутиловской улице со стороны площади Победы.