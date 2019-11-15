10 месяцев колонии за излишнюю любовь к котам. Мужчину осудили за угрозы ножом ветеринару

Житель Красноярска пообещал убить ветеринара, если тот не вылечит его кота. Теперь мужчина будет 10 месяцев тосковать по своему питомцу в исправительной колонии.

Как сообщили 15 ноября в ГУ МВД по ЗАТО города Железногорска, инцидент произошел в феврале этого года. Тогда 33-летний пьяный местный житель вместе со своей сожительницей и котом пришел в одну из ветеринарных клиник города.

«Узнав, что животное находится в критическом состоянии и ему необходимо оперативное вмешательство, владелец кота стал требовать от врача гарантий того, что результат будет положительным. Ветеринар пытался объяснить нетрезвому клиенту, что гарантировать излечение он не может. В ответ мужчина начал выражаться грубой нецензурной бранью, затем вытащил из кармана нож и стал угрожать врачу убийством», – описывают дальнейшие действия правонарушителя полицейские.

Сотрудники полиции задержали любителя котов, позже ему предъявили обвинение по ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Суд приговорил мужчину к 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.



