Ректору СПбГУ досталось место в РАН. Запесоцкий академиком не стал

Ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев избран членом-корреспондентом Российской академии наук.

О новых академиках и членах-корреспондентах с заседания РАН сообщает РБК 15 ноября. Кропачеву досталась одна из 171 вакансий, ректор назначен в отделение общественных наук, в секцию «право». Кроме него членкорами стали научный руководитель Госархива, директор Института мировой литературы, главный внештатный врач-психиатр Минздрава РФ, гендиректор медцентра имени Бурназяна и другие.

На места академиков выбрали 76 человек, оно не досталось члену-корреспонденту Александру Запесоцкому, ректору Университета профсоюзов. Вакансии получили, например, директор Национального медицинского исследовательского центра им. Н. Н. Блохина Иван Стилиди, директор научно-исследовательского центра офтальмологии Университета им. Н. И. Пирогова Христо Тахчиди, президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян, космонавт Виктор Савиных.

Из 1884 членов академии в голосовании участвовали 1254, среди них – 567 академиков. Выбирать последних есть право только у тех, кто уже получил эту должность.



