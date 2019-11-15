«Мы дважды встретили восход». Австралийская авиакомпания поставила рекорд беспосадочных полетов

Boeing 787-9 Dreamliner австралийской авиакомпании Qantas успешно выполнил беспосадочный полет из Лондона в Сидней. В воздухе пассажиры и экипаж провели 19 часов 19 минут.

Об этом 15 ноября сама авиакомпания сообщила в Twitter. «Мы дважды встретили восход», — рассказал The Guardian руководитель авиакомпании Алан Джойс, который лично засвидетельствовал рекорд.

Всего на борту «Боинга» находились около 40 человек, при этом его максимальная загрузка — 300 пассажиров с грузом. Как пояснили в авиакомпании, при расчетной загрузке совершить такой полет без дозаправки бы не удалось. Это рекорд по расстоянию и скорости для коммерческого пассажирского рейса.

Отметим, Qantas проводит серию тестовых беспосадочных полетов в честь своего столетия. В октябре тот же Boeing 787-9 Dreamliner летал из Нью-Йорка в Сидней, а на декабрь намечен обратный рейс. В таких полетах авиакомпания проверяет влияние на организм пассажиров длительного нахождения в воздухе и смены часовых поясов.



