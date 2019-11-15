Протесты «желтых жилетов» обошлись Франции в 2,5 млрд евро убытков. Десятки тысяч человек потеряли работу

Власти Франции подсчитали, во сколько казне обошлись акции протеста, которые регулярно проходят в республике с 2018 года.

«Правительство оценило убытки от движения «желтых жилетов» в 2,5 миллиарда евро <...> Страховые компании, в свою очередь, выплатили компенсации на сумму 230 миллионов евро 13 тысячам пострадавшим от демонстрантов», – сообщает 15 ноября RTL.

Почти пять тысяч компаний обратились к властям за поддержкой, так как акции протеста негативно повлияли на их бизнес. Чаще всего это ретейлеры. Например, продажи одежды в магазинах, расположенных в центре французских городов, упали на 30%.

75 тысяч работников гостиничного и ресторанного бизнеса, а также торговли, оказались без работы из-за «желтых жилетов».

Акции протеста «желтых жилетов» проходят во Франции с ноября 2018 года. Изначально они были направлены против повышения цен на топливо и введение новых налогов, но позже их акцент сместился на недовольство действующей властью. На фоне митингов во Франции власти страны ввели мораторий на повышение цен на топливо и увеличили размер минимальной заработной платы, пригрозив ужесточить наказание за несанкционированные акции. Несмотря на это, протесты продолжаются, манифестанты требуют отставки президента, громят магазины и рестораны и устраивают стычки с полицией. Для разгона силовики применяют водометы и слезоточивый газ.



