ЖК «Полис на Неве» - лучшая стройплощадка в Петербурге

ГК «Полис Групп»

Жилой комплекс «Полис на Неве» на Октябрьской набережной от ГК «Полис Групп» получил диплом первой степени в конкурсе «Лучшая стройплощадка – 2019».

Напомним, ЖК «Полис на Неве» комиссия конкурса посетила в сентябре текущего года. В состав вошли представители контрольно-надзорных органов власти и саморегулируемых организаций. Представители проинспектировали строительную площадку, а наличие на объекте необходимой документации и соблюдение работниками техники безопасности.

Жилой комплекс «Полис на Неве» – проект редевелопмента территории на 1346 квартир. Он возводится на берегу Невы в десяти минутах езды от Невского проспекта. Общая площадь двух корпусов – 78 000 кв. м. Представлены разные квартиры – от студий до 4-комнатных.

На придомовой территории комплекса выполнен ландшафтный дизайн с зонами отдыха, детскими и спортивными площадками. На первых этажах запроектированы коммерческие помещения. Для автовладельцев есть подземные паркинги и гостевые парковки.

Напомним, в настоящее время готовность корпусов жилого комплекса «Полис на Неве» составляет около 100%, на территории выполнено благоустройство. Плановый срок окончания строительства – 4 квартал 2019 года.

В октябре 2019 года в конкурсе «Лидер строительного качества – 2019» ГК «Полис Групп» получила диплом первой степени за проект ЖК «Полис на Неве», а также специальный приз «За большой вклад в становление системы строительного качества».

Справка о компании ГК «Полис Групп»

ЖК Полис на Неве – застройщик ООО "ПОЛИС-ГРУПП", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/