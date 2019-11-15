Российский экспортный центр проведет семинар в банке «Санкт-Петерург»

ПАО «Группа ЛСР»

6 декабря 2019 года в офисе банка «Санкт-Петербургу» пройдет семинар Российского экспортного центра (РЭС). Эта встреча станет первым шагом в реализации подписанного Соглашения между банком «Санкт-Петербург» и РЭЦ.

На мероприятии выступят эксперты РЭЦ, ЭКСАР (Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций). Также на семинаре клиентам банка представят совместные акселерационные программы РЭЦ и банка «Санкт-Петербург», примеры по льготному финансированию экспортеров и другие инструменты государственной поддержки во внешнеэкономической деятельности.

– Практика привлечения финансовых институтов к партнерству с РЭЦ и к деятельности по поддержке экспортеров установилась с начала 2019 года,- прокомментировал подписанное с банком «Санкт-Петербург» соглашение старший вице-президент АО «Российский экспортный центр» Алексей Кожевников. – При этом сначала это были государственные банки. И это понятно: они более интегрированы в повестку национальных проектов и госзадач. Но сейчас нам важно привлекать к партнерству с РЭЦ именно частные банки – они больше находятся в рынке, они чувствуют клиента – то есть, они более плотно работают с теми, с кем важно работать и РЭЦ. Я надеюсь, что банк «Санкт-Петербург» станет нашим опорным банком в Северо-Западном регионе. Клиенты банка – это огромный рынок для нас, а у РЭЦ до этого не было партнера среди банков в Петербурге, поэтому я с особой радостью хочу отметить это зарождающее партнерство. У меня большие ожидания от подписанного соглашения. Уверен, что наша общая инициатива – развернуть образовательные проекты и сервисные экспортные программы для организаций Северо-Запада – перерастет в первоклассный сервис и в возможность для развития экспортеров.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.)

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