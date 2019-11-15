«Справедливость восторжествовала». Следствие не удержало в СИЗО духовного лидера петербургских сайентологов

Суд изменил меру пресечения Ивану Мацицкому, обвиняемому в создании экстремистского сообщества и унижении человеческого достоинства. Лидер Сайентологической церкви получил свободу и воссоединился с торжествующей паствой.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 15 ноября горсуд рассмотрел ходатайство о продлении ареста Мацицкого и ответил отказом. Следствие просило как минимум до 19 февраля оставить обвиняемого в изоляторе на Шпалерной и упрекало адвокатов. Они будто бы так дезорганизовали работу, что фигурантам пришлось заново предъявлять обвинение.

Защита просила смягчить меру и нашла понимание у судьи. Мацицкий на свободе, но обязан быть аскетом. Ему запрещены увеселительные мероприятия, ночные отлучки из дома, Интернет, разговоры по телефону со всеми, кроме следователя и врачей. Приверженцы его учения встретили духовного лидера в коридоре счастливым: «Справедливость восторжествовала». Без ограничений не обошлось и здесь: запрещено встречаться с рядом свидетелей и фигурантами уголовного дела.

Мацицкий содержался под арестом с июня 2017 года. Ему вменяют незаконное предпринимательство, создание экстремистского сообщества и унижение человеческого достоинства. Претерпевать, по версии следствия, приходилось адептам. Кроме лидера, по делу сайентологов проходят директор организации Галина Шуринова, начальник службы собственной безопасности Анастасия Терентьева и главбух Сахиб Алиев. В марте силовики тревожили сайентологов в связи с делом об обманутых дольщиках.



