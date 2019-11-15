Офицерский автомобиль, летящий по встречке, снял регистратор машины с детьми. В военном госпитале – двое

Тяжёлая авария в Выборгском районе Ленинградской области попала на видео, его опубликовал 15 ноября «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». Летящий по встречной полосе невзирая на сплошную «Митсубиши Лансер» снял автомобильный регистратор второго участника ДТП – «Хёндэ Креты».

Напомним, в результате столкновения на 51-м километре дороги Молодёжное – Верхнее Черкасово 14 ноября пострадали четверо взрослых и трое детей. Оба водителя и два старших ребёнка попали в реанимацию.

За рулём «Лансера» находился 29-летний офицер военной части в Каменке, командир взвода мотострелковой бригады. В пресс-службе Западного военного округа «Фонтанке» сообщили, что он был трезв, а автомобилем управлял во внеслужебное время.





Как стало известно «Фонтанке» 15 ноября, офицер вёз в Каменку солдата-срочника, служащего в той же части. Солдата после ДТП поместили в военный госпиталь с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, ушиб грудного отдела». Офицер попал в реанимацию госпиталя с тупой травмой живота и повреждением внутренних органов.

В «Крете» ехали две женщины, жительницы Каменки, в детскую поликлинику Выборга: 33-летняя водитель с 9-летней дочкой и 5-летним сыном, а также 25-летняя пассажирка с мальчиком, которому через несколько дней исполнится год.

Все пятеро были доставлены в выборгскую центральную районную больницу. Младенца в больнице осмотрели, повреждений не нашли и отпустили домой. В машине он находился на заднем пассажирском сиденье справа в детском удерживающем устройстве. Второклассница ехала сзади справа на бустере с ремнём безопасности, детсадовец был пристёгнут поясным ремнём. Оба были помещены в реанимацию, как и их мама.