«Гавань Капитанов» получила проектное финансирование

ГК «Лидер Групп»

Новый жилой квартал «Гавань Капитанов», возводимый компанией «Лидер Групп» на намывных территориях Васильевского острова, продолжит строиться с привлечением проектного финансирования Сбербанка.

Отметим, что «Гавань Капитанов» состоит из трех жилых комплексов. Проектное финансирование Сбербанка распространяется на все дома.

ЖК «Магеллан» – это строящийся комплекс комфорт-класса, возводимый компанией неподалеку от станций метро «Приморская» и «Василеостровская».

Преимущества комплекса: удобный въезд на ЗСД, подземный паркинг, виды на центр города и Финский залив, большие окна, высота потолков 2,75 м, 18 этажей, близость к центру города, благоприятная экология, развитая инфраструктура, трубы отопления в полу, широкое разнообразие планировочных решений, включая европланировки.

ЖК «Колумб» – это строящийся комплекс класса «комфорт+», возводимый компанией неподалеку от станций метро «Приморская» и «Василеостровская».

Преимущества комплекса: удобный въезд на ЗСД, подземный паркинг, виды на центр города и Финский залив, французские окна, квартиры с эркером, видеонаблюдение, охраняемая территория, 18 этажей, близость к центру города, благоприятная экология, развитая инфраструктура, небольшое количество квартир, школа и детский сад во дворе, широкое разнообразие планировочных решений, включая европланировки.

ЖК «Нахимов» – это строящийся комплекс бизнес-класса, возводимый компанией неподалеку от станций метро «Приморская» и «Василеостровская».

Преимущества комплекса: удобный въезд на ЗСД, подземный паркинг, виды на центр города и Финский залив, французские окна, мало квартир на этаже, встроенный детский сад, 18 этажей, близость к центру города, благоприятная экология, развитая инфраструктура, квартиры с террасами, клубная атмосфера, школа во дворе.

Подробности в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 и 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ).

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Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК «Магеллан» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/magellan/

ЖК «Колумб» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/kolumb/

ЖК «Нахимов» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/nahimov/