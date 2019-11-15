В Выборге занялись вопросом строительства пункта пропуска для яхт. Но в 2020 году изменений не предвидится

В Выборге разработают решение для возобновления приема маломерных судов и яхт в морском пункте пропуска города, для этого создана специальная рабочая группа, рассказал «Фонтанке» 15 ноября заместитель директора Санкт-Петербургского филиала ФГКУ Росгранстрой Дмитрий Ваньчков.

Маленький понтон у морского порта Выборга, где проводился пограничный и таможенный контроль, демонтировали летом 2018 года. Ближайшие пункты пропуска, где можно оформить маломерные суда и яхты, – МПП Брусничное (Сайменский канал) и форт Константин. Однако, как ранее писала «Фонтанка», из-за больших расстояний яхтсменам проходить контроль там неудобно.

В октябре 2019-го заместитель министра транспорта России, руководитель федерального агентства морского и речного транспорта Юрий Цветков поручил принять меры, чтобы возобновить контроль, однако по результатам совещания в Москве было заявлено, что в сезон навигации-2020 оформлять яхты по-прежнему не будут из-за «отсутствия возможности».

На первоначальном этапе контроль планируют организовать на базе существующей инфраструктуры порта, не исключено также «включение части инфраструктуры яхт-клубов в пределы пункта пропуска». В перспективе речь идёт о строительстве терминала для приема маломерных судов и яхт. Власти уверены, что новый терминал привлечет иностранных яхтсменов и туристов в Ленинградскую область. Размер и источник финансирования пока не определён. Среди возможных источников называют программу приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия — Россия», оператора порта Выборг «Порт Логистик» или другие частные инвестиции.





«И Росморпорт, и Федеральное агентство речного транспорта, и «Порт Логистик», и администрация Выборга заинтересованы в том, чтобы найти какое-то решение для возможности принятия маломерных судов в рамках легитимности», – заверил Дмитрий Ваньчков.

В рабочую группу войдут представители государственных контрольных органов, Санкт-Петербургского филиала ФГКУ Росгранстрой, службы капитана порта и ряда других органов и организаций.