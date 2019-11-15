Петербурженка потеряла бледно-смуглого мужа из Канады сразу после свадьбы. И решила найти спустя шесть лет

Жительница Петербурга обратилась в полицию с заявлением о пропаже своего супруга. Пара поженилась в Праге в 2013 году и больше не виделась.

Как стало известно «Фонтанке», 49-летняя супруга гражданина Канады и уроженца Польши обратилась в 8 отдел полиции Кировского района накануне, 14 ноября. Администратор клиники «Скандинавия» объяснила, что 64-летнего сероглазого мужчину последний раз видела в Праге в 2013 году, пропал он сразу после свадьбы. Из примет она смогла вспомнить «нормальный нос» и «большой рот», цвет лица одновременно назвала и бледным, и смуглым. До супружества, вспомнила женщина, он жил на улице Стойкости.

«Фонтанке» следов указанного петербурженкой человека найти не удалось, в том числе в ее свадебном альбоме на странице «ВКонтакте». На фото невеста позирует одна или с сыном. На вопрос корреспондента о причинах несвоевременного поиска женщина не ответила.



