Дело кооператива «Семейный капитал» попутешествовало по судам и вернулось в Генпрокуратуру. В материалах о миллионных хищениях оказались пробелы

Октябрьский райсуд Петербурга не стал слушать дело о мошенничестве с деньгами вкладчиков кооператива «Семейный капитал». Судья Ирина Керро отказалась выполнять работу следствия и вернула генеральному прокурору дело — с подсказками.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 15 ноября, Октябрьский районный суд вынес постановление о возвращении дела прокурору в связи с существенными нарушениями уголовно-процессуального законодательства. Обвинительное заключение, которое подписывалось в Генеральной прокуратуре РФ, составлено таким образом, что судья опираться на него не может.

О передаче материалов в Невский райсуд Петербурга Генпрокуратура сообщала 30 апреля. Их зарегистрировали в начале мае, передали судье Александру Максимову. Судя по картотеке суда, он начал процесс, но через несколько заседаний направил дело по подсудности в Октябрьский райсуд. Там его 10 октября получила судья Ирина Керро.

В обвинительном заключении должны быть конкретно указаны обстоятельства совершенного преступления, имеющие значение для дела, объясняют в суде. По «Семейному капиталу» в фабуле предъявленного обвинения не указано, когда и где фигуранты получали от пайщиков «различные суммы». В соответствии с УПК, эти сведения подлежат обязательному доказыванию.





«Вышеуказанные нарушения не могут быть признаны технической ошибкой. Самостоятельное установление судом места и времени получения денежных средств от потерпевших приведет к увеличению объема формулировки предъявленного обвинения, что повлечет за собой нарушение их права на защиту», – заявили в пресс-службе судов.

«Семейный капитал» создавался под эгидой развития сельского хозяйства, с 2011 года заключал договоры займа с вкладчиками, обещая значительную прибыль. Кооператив работал в 39 регионах страны. К 2016 году не увидевшие ни денег, ни процентов пайщики выстроились в очередь, желая вернуть вложенное на сотни миллионов рублей. Под уголовное дело попали председатель «Семейного капитала» Игорь Белоусов, его родственники Галина и Алексей Васяновичи, а также глава кооператива Наталья Верхова. Ещё один фигурант признал вину и в мае получил четыре года колонии.