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15.11.2019 12:14
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Жилье ручной работы. Почему хорошо жить в доме из кирпича

Жилые дома из кирпича строят многие столетия по всему миру. Один из древнейших строительных материалов, проверенный временем и разными климатическими испытаниями, по-прежнему остается одним из лучших вариантов для строительства. Природный материал зарекомендовал себя за счет экологичности, прочности, шумо- и теплоизоляционных свойств, способности поглощать влагу.

Жилье ручной работы. Почему хорошо жить в доме из кирпича

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Традиции и вызов

Современный рынок кирпичного домостроения – своего рода рынок избранных. Далеко не каждый берется работать с этим материалом, поскольку это довольно кропотливо и дорого. Когда-то даже аналитики прогнозировали возможный постепенный уход кирпича с петербургского строительного рынка, но со временем пути развития отрасли показали, что кирпич по-прежнему востребован. Его выбирают застройщики, желающие создать совершенно иной уровень комфорта для жизни будущих новоселов. На сегодняшний день доля традиционного кирпичного домостроения занимает не более 10% всех новостроек Санкт-Петербурга. В Петербурге и Ленобласти работают всего несколько застройщиков, использующих в строительстве жилья кирпич. Одним из лидером этого направления считается компания «Строительный трест», верная кирпичному домостроению уже 27 лет. На сегодняшний день компания «Строительный трест» возводит из кирпича следующие жилые комплексы: ЖК «Капитал» в Кудрово, ЖК NEWПИТЕР в Новоселье, ЖК «Архитектор» в Кудрово, ЖК «Новое Купчино» во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Надежность и долговечность

«Строительный трест» ориентирован в своей работе на строительство жилья для семейного покупателя, а для этой категории экологичность – один из важнейших критериев при выборе будущего дома. Кроме того, кирпичное жилье как одно из самых экологичных выбирают люди, ориентированные на здоровый образ жизни, разумное энергопотребление и минимальный ущерб окружающей среде, не забывающие при этом о собственном комфорте и домашнем уюте. Кирпич – материал естественного происхождения и хорошо подходит такой категории покупателей.

Кроме того, кирпич – прочный и долговечный материал. В доме из кирпича не слышно уличного шума и соседей за стеной, а за счет хорошей теплоизоляции зимой помещение сохраняет тепло, а летом – прохладу. Толщина наружных кирпичных стен в домах «Строительного треста» составляет 640 – 770 мм, практически как в замке, и это отличает их от домов, построенных по кирпично-монолитной технологии, когда кирпич находит место только во внешней облицовке.

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Еще одна особенность кирпича – гигроскопичность, это значит, что материал способен поглощать излишек влаги из воздуха и, наоборот, отдавать их, выступая естественным увлажнителем в случае необходимости. Например, это помогает создать здоровый микроклимат и баланс влажности в квартире. Особенно важна эта особенность кирпича в петербургском сыром климате.

Красота и простор для фантазии

Ну и не стоит забывать об эстетической привлекательности кирпича. Даже простые дома из кирпича выглядят привлекательно, что уж говорить о зданиях, где в оформлении использовали разные виды и оттенки, которых великое множество. Кирпич отличается по способу обработки, следовательно – по внешнему виду и цвету. Это открывает широкий простор для дизайнерской и архитектурной фантазии. Вариантов оформления можно придумать сколько угодно – от устоявшихся классических до оригинальных и новаторских.

Например, для своего проекта «Новое Купчино» «Строительный трест» применил в облицовке два цвета кирпича, которые вместе с декоративными элементами фасадов образует уникальный рисунок. А в ЖК NEWПИТЕР и «Капитал» используется знаменитая «баварская кладка», в которой словно случайно смешиваются и чередуются разные виды кирпича нескольких оттенков, чаще всего красно-коричневых. Выглядит – как в старой Европе, но применяется уже повсеместно. В жилом комплексе бизнес-класса «Сосновка», которые уже введен в эксплуатацию, облицовочная кладка сложная, с использованием кирпича цвета слоновой кости, красного флеша и горького шоколада, складывающихся в индивидуальный узор.

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Кроме внешней оригинальности кирпич позволяет развернуться и проектировщикам внутри квартир – в отличие от строительства с применением других материалов, часто предполагающего ограниченные планировочные стандарты, кирпич позволяет создать вариации неизбитых интересных планировок.

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) – застройщик ООО "ИК"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" – застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Архитектор» - застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Новое Купчино» – застройщик ООО «СтройТрестГалант-2», проектная декларация на сайте https://www.stroytrest.spb.ru

ЖК «Сосновка» – застройщик АО «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

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