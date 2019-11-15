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Тело убитой доцентом Соколовым аспирантки доставят на Кубань. Анастасию Ещенко завтра похоронят в родной станице
Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой обвиняют историка Олега Соколова, похоронят в её родной станице Старовеличковской в Краснодарском крае. Самолет с телом прибудет из Петербурга в эту пятницу, 15 ноября.
Похороны назначены на субботу, 16 ноября, сообщил председатель квартального комитета станицы Евгений Тарасенко.
«В течение часа-двух они прилетают сюда, родители с Настей, а завтра в 11 часов отпевают в церкви, а затем будут похороны. На каком кладбище, мы не знаем. Я сейчас с Олегом Ивановичем (отцом убитой. – Прим. ред.) разговаривал, он говорит: дождемся приезда… После отпевания будут похороны в нашей станице», – сообщил Тарасенко РИА Новости.
По обвинению в убийстве Анастасии Ещенко задержан известный историк Олег Соколов. Как следует из его же слов, он убил девушку 7 ноября. Мотивом назвал ссору. Пара жила вместе несколько лет.
Справка:
Следственный комитет 11 ноября официально предъявил Олегу Соколову обвинение в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко (ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство»). 12 ноября глава СК Александр Бастрыкин направил в Петербург криминалистов для проверки информации о том, что Соколов ранее уже избивал другую ученицу.
В квартире Соколова на Мойке, 82, утром 9 ноября была обнаружена только голова женщины. Огромный мешок, еще один поменьше и черный пакет сброшены в реку ночью накануне. С рюкзаком, где были женские кисти, Соколова вытащили из воды утром субботы. Тело смогли найти только в понедельник. На допросе он рассказал, что в дальнейшие планы входило самоубийство: казнить себя якобы собирался в Петропавловской крепости в мундире Наполеона Бонапарта.
Олег Соколов — бывший доцент кафедры истории Санкт-Петербургского университета, кавалер ордена Почетного легиона, именитый ученый, автор множества работ о Наполеоне, увлечен реконструкциями эпохи полководца.
После убийства Анастасии Ещенко Олега Соколова с позором лишили членства в лионском Институте социологических, экономических и политических наук. Российское военно-историческое общество попыталось избавиться от доцента тайно: удалив его имя со своего сайта. Соколова также могут лишить ордена Почетного легиона, из петербургского университета его уволили «за аморальное поведение».