Тело убитой доцентом Соколовым аспирантки доставят на Кубань. Анастасию Ещенко завтра похоронят в родной станице

Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой обвиняют историка Олега Соколова, похоронят в её родной станице Старовеличковской в Краснодарском крае. Самолет с телом прибудет из Петербурга в эту пятницу, 15 ноября.

Похороны назначены на субботу, 16 ноября, сообщил председатель квартального комитета станицы Евгений Тарасенко.

«В течение часа-двух они прилетают сюда, родители с Настей, а завтра в 11 часов отпевают в церкви, а затем будут похороны. На каком кладбище, мы не знаем. Я сейчас с Олегом Ивановичем (отцом убитой. – Прим. ред.) разговаривал, он говорит: дождемся приезда… После отпевания будут похороны в нашей станице», – сообщил Тарасенко РИА Новости.

По обвинению в убийстве Анастасии Ещенко задержан известный историк Олег Соколов. Как следует из его же слов, он убил девушку 7 ноября. Мотивом назвал ссору. Пара жила вместе несколько лет.



