Снегири опять прилетели в Петербург до начала зимы

Автор фото - Наталья Гончарова/«Фонтанка.ру»

Читатели «Фонтанки» заметили в городе предвестников холодов. Первых снегирей в этом году увидели около станции Удельная 15 ноября.

Несмотря на отсутствие определенного «графика», красногрудые птицы уже несколько лет подряд появляются в городе до декабря. Обычно они стараются держаться подальше от людей, однако первые заморозки подталкивают их на поиски рябины в мегаполисе.

Напомним, что в прошлом году этих птиц в Петербурге заметили 20 ноября.





А на днях в Северной столице отметили Синичкин день — экологи просят горожан подкармливать зимующих пернатых. Правда, предлагают делать это не где придется, а на особо охраняемых природных территориях, коих в городе 15.