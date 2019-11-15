Поисковики разыскивают родственников солдата, погибшего в 1943 году. Личность удалось установить по чудом уцелевшей красноармейской книжке

Активисты поискового отряда «Костёр» и Благотворительного фонда «Новотранс-5П» разыскивают родственников солдата, который погиб в 1943 году под Орлом.

Останки бойца были найдены в ходе раскопок на территории Орловской области в местах интенсивных боев. Личность бойца удалось идентифицировать по сохранившейся красноармейской книжке. Это красноармеец 348-й стрелковой дивизии Павел Погожев, 1924 года рождения, уроженец села Донское Труновского района Ставропольского края (в годы Великой Отечественной войны – Орджоникидзевский край).

Также поисковики выяснили, что Павел Погожев был призван на военную службу Труновским районным военным комиссариатом и погиб 15.07.1943 года на территории Новосильского района Орловской области.

«Останки обнаружены во время коврового исследования бывшего поля боя активистами из поисковых отрядов «Отечество» и «Костёр». Красноармейская книжка солдата уцелела буквально чудом», – рассказал председатель Благотворительного фонда «Новотранс-5П» Константин Давыдов.

Сейчас активисты разыскивают родственников бойца, они уже обратились к властям Ставропольского края за помощью в поиске. Не исключено, что родные красноармейца могли переехать в другой город, поэтому поисковики обращаются ко всем неравнодушным людям, кто может помочь найти родственников Павла Погожева. «Фонд готов помочь организовать торжественное погребение воина Великой Отечественной», – подчеркнули в благотворительной организации.

Если вы располагаете какой-либо информацией о семье Павла Погожева, просьба сообщить в фонд «Новотранс-5П»:

Председатель фонда Константин Борисович Давыдов, е-mail: k.davydov@novotrans.com.

Руководитель социальных проектов Наталья Николаевна Степанюк, е-mail: n.stepaniuk@novotrans.com.

Телефон фонда: +7 (495) 925-54-50.