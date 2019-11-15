После публикации «Фонтанки» Третий кассационный суд удалил с сайта правила отсева для журналистов. Составлявшая их пресс-секретарь тоже пропала

Третий кассационный суд, выдвинувший заведомо неисполнимые условия для допуска СМИ, спустя два дня отреагировал удалением одиозного документа с сайта, а пресс-секретаря — из эфира.

Публикацию положения о жестком отсеве журналистов Третий КАС отнес к технической ошибке и заверил, что оно не имеет юридической силы.

«11 ноября 2019 года в результате несогласованности в работе структурных подразделений, ответственных за размещение информации в сети «Интернет», на сайте был размещен документ, именуемый «Положение о порядке взаимодействия с редакциями СМИ». Он президиумом суда не утверждался. Содержащий недостоверную информацию документ 14 ноября 2019 года с сайта удален. Локальный нормативно-правовой акт находится на стадии обсуждения и согласования, после чего будет передан на рассмотрение президиума суда».





Дополнительные вопросы Третьему КАС задать невозможно. Накануне пресс-секретарь Юлия Прудникова отключила мобильный телефон и не подходила к стационарному. Сегодня ее тоже нет в доступе.

«Фонтанка» публикует целиком удаленное положение о СМИ. В шапке написано, что оно утверждено постановлением президиума Третьего кассационного суда 23 октября 2019 года № 3.



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Полная версия положения о работе Третьего кассационного суда со СМИ



Согласно документу, СМИ должны были подавать заявку на аккредитацию и заверять ее гербовой печатью, хотя использование госсимволов негосударственным организациям запрещено.

Третий КАС требовал от журналистов предоставлять свои полные данные, фотографии и предупреждать пресс-секретаря Прудникову о своем прибытии не позднее чем за 48 часов, а также сообщать, на какой судебный процесс направляется корреспондент.

Кроме того, документ утверждал правило, по которому требовалось спрашивать разрешения у судьи на ведение аудиозаписи, хотя это прямо запрещено законом.

Пресс-секретарь Юлия Прудникова получила громадные полномочия, судя по положению о СМИ и Правилах поведения граждан в суде. Этот документ, тоже в настоящее время удаленный с сайта, вводил беспрецедентные ограничения для посетителей.





«Фотосъемка, аудио- или видеозапись в здании или в служебных помещениях суда допускается только с разрешения руководителя пресс-службы суда», – говорилось в правилах.