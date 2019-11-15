Полицейские эвакуировали альпиниста с высоты трёх тысяч метров в горах Карачаево-Черкесии. Пострадавшего несли пять часов

Полицейские из Ставрополья спасли альпиниста с высоты трех тысяч метров в горах Карачаево-Черкесии. Мужчина сорвался во время камнепада, ему на выручку пришли сотрудники отряда специального назначения «Гром».

Как сообщила 15 ноября официальный представитель МВД Ирина Волк, альпинист участвовал в краевых соревнованиях. На третий день в высокогорном районе поселка Архыз на высоте более трех тысяч метров произошел камнепад, в результате которого двое участников сорвались при восхождении по своему маршруту. Один из них получил перелом пяточной кости, разрыв связок и повредил плечо. Самостоятельно идти дальше он не мог.

Вблизи от места происшествия находились четверо сотрудников отряда спецназначения, которые участвовали в этих же соревнованиях. Полицейские соорудили носилки и пять часов спускали его на высоту около одной тысячи метров, чтобы передать медикам. Пострадавшего госпитализировали.



