Как у ребенка конфетку: налоговая хочет отбирать подарки у детей должников

Дети должников будут ответственны за грехи отцов и матерей. Налоговая хочет начать лишать их подарков за финансовые неудачи родственников.

Как пишут «Ведомости» 15 ноября, Верховному суду предстоит рассмотреть вопрос о привлечении к субсидиарной ответственности детей владельцев обанкроченной компании «Альянс». Она осталась должна кредиторам 311 млн рублей, которые хотят погасить за счет имущества гендиректора, его жены и двух их сыновей, которые уже после краха предприятия получили от предков восемь объектов недвижимости и два транспортных средства.

Ранее такая мера коснулась чиновников-коррупционеров. Конституционный суд России признал нормой, что их друзья, родственники и знакомые могут лишиться имущества, если не докажут, что оно было получено легальным путем.



