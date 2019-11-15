Упрдор объяснил, почему на КАД осенью закрыли те же полосы, что и летом. Открыть их обещают раньше срока

Почему осенью на КАД перекрыли для ремонта тот же участок, где работы велись летом, «Фонтанке» объяснили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» 15 ноября. Хотя автомобилистам порой сложно в это поверить, всё ради них. С одной стороны, дорога должна быть пригодной для движения, с другой, ограничения надо вводить тогда, когда они доставят меньше неудобств. Более того, нынешний ремонт обещают закончить раньше срока.

С 8 ноября началась ликвидация колейности на третьей полосе на участке с 41-го по 50-й км внутреннего кольца, от Рябовского шоссе к Мурманскому. Перекрыты третья и четвёртая полосы, каждый день там образуются многокилометровые пробки. Те же полосы перекрывали там же (с 42-го по 49-й км) с 24 июня по 4 июля, чтобы ликвидировать колейность в четвёртой полосе. Правда, подрядчики разные: сейчас на третьей полосе работает ООО СПК «Зелёный город», летом же четвёртую ремонтировало ООО «Техносфера Инжиниринг».

«Фонтанка» задала вопрос ФКУ Упрдор «Северо-Запад»: почему нельзя было отремонтировать две полосы сразу? Потому что всё не так просто. При планировании ремонтных работ на КАД учитываются одновременно несколько факторов, объясняют в пресс-службе учреждения.

В первую очередь, решение о ремонте принимается исходя из мониторинга транспортно-эксплуатационного состояния дороги. Управление дорог, в чьём ведении находится КАД, обязано обеспечить бесперебойное и безопасное движение по всем участкам магистрали, а значит, своевременно выполнять в том числе работы по устранению колейности.





Второй фактор, определяющий сроки работ, – это транспортная ситуация на улично-дорожной сети города. С учётом данных о планируемых ограничениях и перекрытиях на городских дорогах специалисты Упрдора выполняют моделирование транспортных потоков и анализируют, как отразится перекрытие того или иного участка КАД на дорожной обстановке в городе. Летом одновременно с ликвидацией колейности на КАД городские службы выполняли работы с ограничением движения на улице Коллонтай, Заневском, Ириновском, Дальневосточном проспектах, проспекте Большевиков и других улицах, по которым транспорт мог бы объехать ремонтируемый участок кольцевой.

«С учётом данных, поступивших от городских структур, мы приняли решение максимально сократить срок действия ограничений на участке внутреннего кольца КАД и выполнить работы только в четвёртой полосе, – объясняют в пресс-службе Упрдора. – В настоящее время на прилегающей городской улично-дорожной сети масштабных работ не проводится. Это позволяет нам выполнить работы на КАД с минимальными затруднениями для автовладельцев».

Сейчас подрядная организация уже завершает ликвидацию колейности на третьей полосе. Изначально ограничения движения предполагалось снять 20 ноября. Однако благодаря тому, что работы идут с опережением графика, снять ограничения планируется в ночь с 17 на 18 ноября. Напомним, раньше срока открыли и вантовый мост (11 ноября), где ремонтировали деформационный шов.