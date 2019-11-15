Задержанный за кражу Lego в Петербурге объяснил преступление любовью к сыну

Детский конструктор пропал из отдела в торговом центре Петербурга. В преступлении сознался бармен ресторана. Посылкой на Урал он проявил отцовскую заботу к ребенку. Сам же он на малую родину ехать опасался из-за проблем с законом.

Как стало известно «Фонтанке» 15 ноября, двух коробок с Lego недосчитались 8 числа в детском отделе «Пика» на Ефимова. Игрушечные погрузчик и внедорожник в рознице стоили более 22 тысяч рублей. Последовало заявление в полицию.

11 ноября явку с повинной написал 25-летний бармен ресторана на улице Маршала Казакова, родом из Екатеринбурга. Он чистосердечно признался, что похищенные конструкторы отправил сыну, оставшемуся на Урале.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» объяснили, почему молодой бармен мог находиться так далеко от своего ребенка — мужчина в федеральном розыске как подозреваемый в совершении преступления. Его хотят видеть сотрудники одного из отделов полиции Екатеринбурга.





Кража Lego стала основанием задержания на двое суток, коллегам с Урала тем временем сообщили о том, что их поиски завершены.