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Власть
15.11.2019 12:14
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«Может привести к развитию нелегального рынка». Антимонопольщики предостерегли вице-губернатора Батанова от транспортной реформы

Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) опубликовало предостережение вице-губернатору Эдуарду Батанову и главе комтранса Александру Головину. По мнению ведомства, целый ряд положений транспортной реформы противоречит развитию конкуренции. 

Документ опубликован на сайте ведомства 15 ноября. Как сообщает УФАС в сопутствующем пресс-релизе, речь идет о нескольких позициях. В частности, отмене поездок по нерегулируемому тарифу. «220-ФЗ предусматривает одновременно перевозки как по регулируемым, так и по нерегулируемым тарифам, – пишет ведомство. – Также законом предусмотрено, что перевозчики, которые работают по нерегулируемым тарифам, могут предоставлять льготы на проезд отдельным категориям граждан, а недополученный доход перевозчику должен компенсироваться». Изменения предполагают прекращение работы ряда компаний, «что является ограничивающим конкуренцию действием». 

«Неудовлетворенный спрос на коммерческие перевозки может привести к развитию нелегального рынка таких перевозок», – добавляет УФАС. 

Есть у УФАС что сказать и по поводу торгов на маршруты. Они предполагают предъявление дополнительных требований к подвижному составу перевозчиков. «Но эти требования не будут распространяться на подвижной состав ГУП «Пассажиравтотранс», поскольку государственное предприятие не планирует участвовать в конкурсе, который, как следует из публикаций в СМИ, может быть объявлен осенью 2019 года, – сообщает ведомство.  –


Таким образом, «Пассажиравтотрансу» будет предоставлено преимущественное право обслуживать «свою» часть маршрутов без проведения конкурса, что является созданием преимущества одному хозсубъекту по отношению к другим хозсубъектам». Напомним, контракты с коммерческими перевозчиками истекают в 2020 году, а с ПАТ — в 2025-м.  

Запрет наружной рекламы на бортах автобусов тоже не нравится антимонопольщикам. Она могла бы «способствовать сдерживанию роста тарифов на перевозки за счет получения дополнительного дохода транспортными организациями, а планируемый запрет на размещение рекламы в совокупности с полным отказом от коммерческих перевозок и необходимостью приобретения негосударственными перевозчиками большого количества транспортных средств для участия в конкурсе, может привести к ещё большему подорожанию стоимости проезда в наземном транспорте». 

Про тарифы есть и отдельно. В законе о ГУП указано, что их создание обуславливается необходимостью решения социальных задач (в том числе реализации определенных товаров и услуг по минимальным ценам). «Проведение планируемой транспортной реформы приведет к значительному повышению стоимости проезда в пассажирском транспорте, что противоречит целям Национального плана…, а также может привести к социальной напряженности в обществе», – сообщает управление.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что губернатор своей поправкой в проект бюджета включил 11,2 млрд рублей на транспортную реформу.  Именно о такой расходной части на второе полугодие 2020-го говорил вице-губернатор Эдуард Батанов. 5 млрд вернутся в бюджет в виде доходов от перевозки пассажиров.

Напомним, реформа предполагает, что после 15 июля маршрутная сеть Петербурга сократится вдвое: из более чем 660 маршрутов останется чуть больше 360. Чтобы компенсировать потерю, власти усилят существующие направления, а также откроют около 100 новых. Идеология состоит в том, чтобы перевести все перевозки на регулируемый тариф, а нынешние коммерческие тарифы разыграть на конкурсах. О большинстве проблем, которые упоминает УФАС, «Фонтанка» писала: это и отказ от маршруток, и необходимость где-то взять большое количество новой техники, и исчезновение ряда смежных с Ленобластью маршрутов, и запрет на рекламу. Свои опасения относительно реформы глава УФАС Вадим Владимиров высказывал в интервью «Фонтанке»

Накануне стало известно, что с нового года разовый проезд в наземном транспорте подорожает до 50 рублей, а в метро — до 55. 


© Фонтанка.Ру
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