Дороги хотят защитить от шипов: в «Автодоре» предложили ограничить скорость, в Госдуме - поднять цены на «шиповку»

Стоимость шипованной резины предложили увеличить, заложив в нее компенсацию за вред, наносимый шипами дорожному покрытию. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев.

Как сообщает 15 ноября Агентство городских новостей «Москва», увеличение цен на шипованную резину депутат предложил в качестве альтернативы инициативам ГК «Автодор». Дорожники заявили, что 90% ущерба российские дороги получают зимой, в том числе от шипов. Поэтому в госкомпании предложили сократить срок эксплуатации шипованной автомобильной резины с 273 дней до 188 дней, а вовремя не заменивших ее водителей – штрафовать. Кроме того, поскольку особенно сильно, по словам дорожников, страдают трассы, где разрешено ездить со скоростью более 70 км/ч, зимой на всех дорогах хотят установить скорость не более 80 км/ч. Нормы предлагается корректировать с учетом погоды в регионах.

Васильев же заявил, что ограничение скорости – это «скорее всего, самое страшное, что предлагает госкомпания «Автодор». По его словам, жители южных районов «точно не согласятся» с таким решением.

«Довольно противоречивая вещь, просто людей будут штрафовать не только за шипы, но и за то, что они превышают скорость. Поэтому надо принять новые технологии – первое. Можно не ограничивать скорость, но, например, (ввести. – Прим. ред.) компенсацию за их вред в качестве акциза при продаже этих шипованных колес. То есть шипованные колеса могут стоить дороже», – сказал депутат.

Он отметил, что предложенный «Автодором» способ применяется в Финляндии, но там дороги зимой содержатся в «ледяном накате», а не чистятся до асфальта. «Это северная страна, и опыт одной страны сложно экстраполировать на всю Российскую Федерацию. Там действительно ограничена скорость из-за того, что шипы используют, но это у нас не сработает», – пояснил парламентарий.



