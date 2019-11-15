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15.11.2019 18:00
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Зима не за холмами

Вот и ноябрь вступил в свои права, уже прошли первые заморозки, а скоро начнутся настоящие морозы и снегопады. На Царскосельских холмах в Пушкинском районе, где строительная компания ООО «Терминал-Ресурс» ведёт комплексное освоение территории, всё готово к зиме.

Зима не за холмами

Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Работы, которые необходимо было закончить к этому периоду, завершены. Застройщик всегда закрывает тёплые контуры на строящихся объектах до холодов, чтобы от осадков и перепада температур не пострадало оборудование, а материалы не утратили своих свойств. Тёплый контур включает в себя устройство фасадов и кровли, остекление окон и балконов. Сейчас в высокой степени готовности сразу два жилых комплекса – «Образцовый квартал 5» и «Образцовый квартал 6». В следующем году дольщики смогут получить ключи.

Новосёлы построенных ранее компанией «Терминал-Ресурс» домов живут в них уже несколько зим и знают, что в «Образцовых кварталах» всегда тепло. Дома возведены по кирпично-монолитной технологии. Они прочны, долговечны и экологичны. А современные материалы, применяемые в строительстве, надежно защищают здания и сохраняют в них тепло.  

shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Тёплые полы

В малоэтажных жилых комплексах «Образцове кварталы» применяется индивидуальная система отопления «водяной тёплый пол». Трубы, согласно этой технологии, монтируются в пол. При этом производится дополнительная шумоизоляция, утепление и защита системы от повреждений, стяжка пола. Отсутствие радиаторов и внешних труб дают дополнительную площадь по периметру квартиры. На крышах жилых комплексах установлены газовые котельные производства Бельгии. Газ нагревает жидкость в трубах и тепло равномерно распределяется по квартире. Таким образом система отопления полностью автономна. В каждой жилой зоне установлен регулятор, который позволяет задавать комфортную температуру в зависимости от своих предпочтений и предназначения помещения. Технология «водяной тёплый пол» практична,– экономия на коммунальных платежах при её использовании достигает до 30%. С ней совместимы различные виды современных покрытий: и плитка, и ламинат, и линолеум со специальной маркировкой. Жители «Образцовых кварталов» круглогодично обеспечены теплом и горячей водой.

shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Тёплые фасады

Застройщик применяет систему утепления фасадов Capatect от немецкого производителя. В её основе – теплоизоляционные плиты. Все компоненты системы специально подобраны друг к другу, испытаны и соответствуют европейским стандартам. Качество материалов и монтажа напрямую влияет на способность фасадов выдерживать осадки и перепады температуры, ветровые и механические нагрузки.

Материалы Caparol применяются в России уже два десятилетия. За это время они хорошо зарекомендовали себя на тысячах зданий, в том числе – на статусных и знаменитых архитектурных объектах. Несущая конструкция стены, утеплённой по этой технологии, при нормально работающем отоплении даже в сильные морозы остаётся в области плюсовых температур. Слой наружной теплоизоляции уменьшает температурные нагрузки и термические деформации конструкции, что предотвращает появление трещин и потерю прочности. Армированный слой в сочетании с финишным декоративным покрытием обеспечивает длительную защиту самой теплоизоляции. А ещё фасады Caparol придают зданию эстетичный законченный вид за счет декоративной фактуры и ярких цветов.

Тёплая крыша

В состав «Образцовых кварталов» входят четырёх- и пятиэтажные дома, где пятый этаж – мансардный. При этом высота потолков на мансардном этаже достигает 4,5 метров! Двускатная крыша с коньком создаёт эффект загородного дома и предоставляет дополнительные возможности для дизайна интерьера. Такая крыша при правильном строительстве обеспечивает равномерное распределение нагрузок на стены здания, обладая при этом запасом прочности. Устройство кровли снизу вверх включает в себя: монолитную железобетонную плиту толщиной до 200 мм, пароизоляционную плёнку, негорючий минеральный утеплитель (заполняет пространство стропильной конструкции), гидро- и ветроизоляцию, кровельную сталь с полимерным покрытием и молниезащиту. Преимущество такой крыши в том, что она не подвергается изменениям и повреждениям.


Квартиры, в которых всегда тепло: Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива», отдел продаж ЖК «Образцовые кварталы». Тел. +7 (812) 7-19-19-19, www.devcent.ru.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

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