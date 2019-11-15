Студентка из Китая умерла в Петербурге под окнами многоэтажки

Под окнами «хрущевки» в Василеостровском районе Петербурга прохожие нашли тело девушки из Китая. На седьмом этаже в парадной оперативники забрали бутылку из-под водки с ее отпечатками.

Как стало известно «Фонтанке», тело 20-летней девушки увидели возле 19 дома по Карташихиной улице около часа дня 14 ноября. Ее травмы характерны для падения с высоты. На лестничной площадке на 7 этаже полицейские нашли бутылку из-под алкоголя.

Девушка приехала в город по студенческой визе, она зарегистрирована в соседнем с местом смерти доме.



