Беременную женщину в трамвае избил до потери сознания нетрезвый пассажир. СК хочет забрать уголовное дело у полиции

Беременную женщину избили в московском трамвае. Агрессор был нетрезвым и накинулся на нее без видимых причин. Делом заинтересовался Следственный комитет столицы.

О драке в общественном транспорте на северо-востоке города 15 ноября первым сообщил московский главк и опубликовал видеозапись происшествия. На кадрах видно, что мужчина начинает избивать сидящую рядом с ним женщину, за нее вступается пассажир. Затем женщина опускается на колени, ей помогают очевидцы. Они же и вызвали полицию.

В МВД рассказали, что мужчина начал избивать пассажирку «беспричинно», та потеряла сознание и упала, после чего была госпитализирована. О ее состоянии здоровья пока не сообщается.

Полиция возбудила уголовное дело о побоях и задержала агрессора. Им оказался 41-летний житель Московской области. С него взяли подписку о невыезде. К истории подключился и Следственный комитет.

«По поручению руководства Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве, перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции и передаче его для дальнейшего расследования в СК», – говорится в сообщении.



