Полиция нашла налетчика на аптеки и салоны связи на юге Петербурга. Он влюблен и добродетелен

Оперативники уголовного розыска Красносельского района Петербурга задержали подозреваемого в серии разбойных нападений на аптеку, салон связи и цветочный магазин. Он использовал нож и гвоздодер.

О задержании подозреваемого 15 ноября сообщает региональное управление МВД, 27-летнего молодого человека нашли возле 26-го дома по улице Маршала Казакова. По информации «Фонтанки», он живет там же. Его считают причастным к нападению на салон сотовой связи в 141-м доме по проспекту Ветеранов 4 октября, тогда он унес 8 тысяч рублей. Через пару недель ему приглянулся цветочный павильон в 147-м доме по тому же проспекту. Угрожая ножом, злоумышленник выудил из кассы 30 тысяч рублей. 19 октября в аптеке на Ленинском проспекте уроженец Ленобласти также достал лезвие, но фармацевта оно не впечатлило – разбойник ушел ни с чем.

ГУ МВД также опубликовало видео его налетов, на одном из них видно, что в качестве устрашающего оружия налетчик использует гвоздодер. Также примечательны кадры нападения на аптеку: разбойник шарит под прилавком, нависая над монитором фармацевта, прямо из торгового зала.





В настоящее время он задержан на двое суток. На своей странице «ВКонтакте» он написал, что влюблен, а в качестве места работы указал «Бюро добрых дел».