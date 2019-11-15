Мать убитой отчимом пятилетней крымчанки возвращается из Китая. Семья на учёте не состояла

Убитая пятилетняя крымчанка росла в полной и благополучной семье, которая переехала в село Кропоткино в августе. Об этом сообщили в администрации Раздольненского района 15 ноября.

«На учете ни в органах опеки, ни в органах по делам несовершеннолетних семья не состояла», – цитирует представителя администрации ТАСС. По данным чиновников, девочку и ее двухлетнего брата воспитывали мама и отчим. Мать ребенка должна в эту пятницу вернуться из Китая.

Собеседница агентства также уточнила, что младший брат девочки находится на лечении в детском отделении районной больницы с диагнозом «бронхит». Бабушка детей, приехавшая в Крым после пропажи девочки, дала разрешение на его опеку в больнице.

Тело девочки, которую несколько дней искали на севере полуострова, нашли в канаве. Место показал отчим. Мужчина 13 ноября пришел в полицию и сообщил, что падчерица исчезла из квартиры, пока он ездил по делам вместе с младшим сыном. На поиски ребенка съехались волонтеры из нескольких регионов. Позже мужчина сознался в убийстве.



