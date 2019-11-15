Женщина на «Ладе» перевернула школьный микроавтобус во Владимирской области. Пострадали дети

«ГАЗель» со школьниками попала в ДТП во Владимирской области 15 ноября. Среди пострадавших – шестеро детей.

Как сообщает информационный портал города Гусь-Хрустальный Gus-info, по предварительной информации, на дороге Гусь-Хрустальный – Курлово женщина на автомобиле ВАЗ-21099 во время обгона не справилась с управлением и по касательной столкнулась со школьной «ГАЗелью». От удара микроавтобус вылетел на обочину и перевернулся на крышу.

Дети ехали на мероприятие «Танцевальный марафон». В результате ДТП шестеро школьников получили травмы. Также, по данным портала, пострадали сопровождающие детей взрослые и водитель микроавтобуса. Всех доставили в больницу.





По словам водителя «Лады», авария произошла из-за гололёда.