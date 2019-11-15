В Петербурге налоговик обложил миллионной данью молочный завод. Суд оценил бизнес-план условно

Бывший сотрудник налоговой инспекции №24 по Петербургу признан виновным в мошенничестве и взятке. Сергей Романчук сохранил свободу, но к бизнесменам в ближайшие восемь лет его не подпустят.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 15 ноября, Дзержинский районный суд приговорил Романчука к 7 годам и 8 месяцам лишения свободы условно и на восемь лет лишил права работать в налоговых органах.

«Фонтанка» подробно писала о неформальных взаимоотношениях налоговиков 24-й межрайонной инспекции и крупного производителя молочной продукции «Нева Милк», которые начались во время проверки в 2016 году. Суд установил, что Романчук, будучи заместителем начальника отдела выездных проверок, вместе с коллегой якобы поймали «Невские сыры» и «Неву Милк» на нарушении налогового законодательства и выразили готовность закрыть на это глаза, но при условии ежеквартальных премий в 570 тысяч рублей. Учредитель компаний Владимиру Герасимову дал согласие.

Согласно материалам дела, налоговики заработали немногим меньше 4 млн рублей, ещё столько же уже в качестве взятки за бездействие получил Романчук. Уголовное дело против него было возбуждено в декабре 2017 года. Оно привело к допросу основателя УК «Теорема» Игоря Водопьянова.





«Романчук свою вину признал в полном объеме, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, частично добровольно возместил имущественный ущерб», – уточнили в пресс-службе. В пользу «Невы Милк» с экс-сотрудника ФНС взыскали почти 2 млн рублей.

Его бывшую коллегу по налоговой инспекции №24 в апреле признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Елену Зарубину приговорили к трём годам в колонии.