Под Петербургом задержан тренер из Узбекистана по подозрению в надругательстве над воспитанницей

Преподавателя восточных единоборств в Выборгском районе Ленобласти подозревают в сексуальном насилии над несовершеннолетней воспитанницей. Как сообщает 15 ноября 47news, тренеру 48 лет, он прибыл из Узбекистана и преподавал в местном спортклубе.

Уголовное дело возбуждено 13 ноября по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней». В полицию обратился отец 16-летней школьницы. Со слов дочери, он рассказал, что в 2018 году тренер ее изнасиловал в помещении спортклуба.

Подозреваемый является гражданином Узбекистана, в Россию он приехал в августе 2018-го. Мужчина задержан на двое суток, в ближайшее время будет решаться вопрос о мере пресечения.



