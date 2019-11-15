В Красном Селе полиция изучает «любовь» 8-летней и мужчины на сорок лет старше

Полиция Красносельского района Петербурга изучает заявление о сексуальном насилии над учащейся младших классов. Девочку совращали в городской квартире, а обвинил отец ребенка в этом нового мужчину своей почти бывшей жены.

По данным «Фонтанки», безработный житель Всеволожска принес заявление в полицию вечером 13 ноября. Он утверждает: новый мужчина его супруги, с которой заявитель в данный момент разводится, проявляет недетский интерес к общей дочери рассорившейся пары. Нехорошее якобы происходило в квартире в Красном Селе с начала октября до настоящего времени. Пострадавшей девочке — 8 лет. Ее обидчику — 48.

Следственно-оперативная группа отправилась по адресу, но названного мужчины из квартиры на Краснодонской улице след простыл. Его разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что все взрослые герои этой истории — нигде не работают, во всяком случае, официально. Впрочем, о криминальном прошлом того, на кого показали как на предполагаемого педофила, сведений тоже нет. Разосланы ориентировки.



