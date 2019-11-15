У инженера в Петербурге украли миллион, омолаживающий крем и кофемашину. Вор забрал на память жесткий диск с собственным изображением

Из дачного дома в Павловске, отжав стеклопакет, неизвестный унес имущества на 1,3 млн рублей. В областном Ковалево таким же путем воры в робе и шапке-ушанке похитили деньги и технику, поделив между собой чуть больше 2 млн.

Как стало известно «Фонтанке», в свой дом на территории СНТ «Звездочка» в Павловске 42-летняя петербурженка вернулась в полдевятого вечера 14 ноября. Она обнаружила раскуроченный стеклопакет и опустевшие шкатулки, в том числе вор покусился на запас косметики хозяйки дома. Исчез миллион в пятитысячных купюрах, сто евро, часы за 250 тысяч, омолаживающие кремы и духи примерно на 20 тысяч, сумка, чемодан, кофемашина и немного ювелирных изделий. В доме есть камера видеонаблюдения, но от записи ничего не осталось – жесткий диск уехал в том же чемодане. Потерпевшая представилась как ведущий инженер университета аэрокосмического приборостроения, однако ее фамилия на сайте вуза не упоминается. Возбуждено уголовное дело.

В тот же вечер в полицию Всеволожского района Ленобласти обратился директор строительной фирмы из Петербурга. В его дом на территории поселка Ковалево воры пролезли через балконную дверь. Из сейфа пропали 2 млн рублей, часы, фотоаппарат и айфон – все вместе еще на 150 тысяч.

В этом случае записи с камер остались при хозяине. На них он увидел четверых мужчин в зеленых рабочих куртках с желтыми полосами на рукавах, один из визитеров был в шапке-ушанке.



