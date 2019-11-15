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Финляндия
15.11.2019 11:09
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Выходные в Финляндии 16-17 ноября: косплей, Хелена Шерфбек и клоуны

В эти выходные в Хельсинки можно подготовиться к зимним развлечениям и заглянуть на выставку самой знаменитой финской художницы. В Тампере уже продаются дизайнерские подарки к Новому году, а в Лаппеенранте праздничное настроение создают музыкальным фестивалем.

Выходные в Финляндии 16-17 ноября: косплей, Хелена Шерфбек и клоуны

Фото: представительство Лаппеенранты в Петербурге

В субботу в Финляндии будет пасмурно, около нуля. На юге страны возможен снег с дождем. В Лапландии ожидаются морозы до -14. В воскресенье в южных регионах потеплеет до +7, в центральных регионах от нуля до +4, пройдут дожди, выпадет мокрый снег.

В выставочном центре Хельсинки в этот уик-энд пройдут сразу две выставки. Игроманы съедутся на GameXpo, где пройдет конкурс косплея и турниры по различным компьютерным играм. Для любителей активного отдыха устроят мероприятие GoExpo, где расскажут о новинках для катания на коньках, сноубординга и лыжных видов спорта. На обе вставки можно пройти по одному билету за 19 евро.

А покататься на коньках под открытым небом в Хельсинки уже можно на искусственном льду в районе Оулункюля. Каток по адресу Kaskynhaltijantie, 11, работает в субботу с 10 до 13:30 и с 19 до 22, а в воскресенье с 9:30 до 11:30 и с 18:30 до 22:00.  Билет обойдется в 2 евро.

В Атенеуме открылась выставка Хелены Шерфбек «Через путешествия я нашла себя». Экспозиция охватывает творческий путь одной из выдающихся художниц Финляндии. На выставке представлены пейзажи, натюрморты и портреты, написанные во время путешествий Хелены Шерфбек в конце XIX века во Францию, Италию и Англию.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Pia L?sp? (@piaadventure)

До 17 ноября в галерее Taidehalli можно увидеть гиперреалистичные фигуры клоунов художника Уго Рондиноне. Инсталляция Vocabulary of Solitude стала первой в Финляндии персональной выставкой швейцарского художника. Билет в галерею обойдется в 12 евро.

скриншот Vimeo.com (Museum Boijmans Van Beuningen)

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На сцене Финской национальной оперы продолжаются показы представления CircOpera, в котором встречаются искусство цирка и опера. Сочетая арии и акробатические номера, создатели рассказывают зрителям романтическую историю любви. 16 ноября спектакли пройдут в 14 и 19 часов. Билеты стоят от 15 до 119 евро.

В Лаппеенранте на этой неделе проходит музыкальный фестиваль «И гитара запоет». 15.11, в пятницу, в 21:00 в городской ратуше представится редкая возможность услышать финский струнный инструмент кантеле. В субботу в культурном центре Nuijamies в 20:00 вместе с группой Koutus выступит аккордеонист Харри Куусиярви, в своей музыке сочетающий импровизацию, джаз и электронику.

В воскресенье в 16:00 в церкви Девы Марии состоится гала-концерт фестиваля, наполненный не только музыкой Сибелиуса, но и поэзией. Билеты стоят от 20 евро.

А музей кавалерии в крепости Лаппеенранты теперь открыт и по субботам, несмотря на зимний сезон. О том, какую роль сыграли в истории города драгуны, можно узнать с 11 до 15 часов.

В Тампере в этот уик-энд проходит ярмарка рукоделия и дизайна, одна из крупнейших в Финляндии. Свои работы представят более 700 мастеров. В четырех залах Выставочного центра можно будет найти одежду, аксессуары, домашнюю утварь, украшения, свечи и открытки. В субботу посетителей ждут с 9 до 18, в воскресенье – с 10 до 17 часов.

Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»

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