Толпы мигрантов покидали стройгородок в Петербурге после визита полицейских. 54 иностранца привлекли к ответственности

Мероприятие «Нелегальный мигрант» обескровило несколько строек в Петербурге. О профилактическом рейде в «местах массового скопления иностранных граждан» 15 ноября сообщили в ГУ МВД по городу и области.

Полицейские работали в Василеостровском, Московском, Приморском, Выборгском, Красногвардейском, Кировском и Фрунзенском районах Санкт-Петербурга, а также во Всеволожском районе Ленобласти.

«Объектами проверки стали места массового скопления иностранных граждан, в том числе около станций метрополитена, а также места проживания трудовых мигрантов и организации, где они трудятся», – уточнили в полиции.

На записи, предоставленной в ГУ МВД, видно, как толпы мигрантов покидают стройгородок в Василеостровском районе. Дошли сотрудники полиции и до общежитий.





Всего во время рейда проверили более 350 иностранных граждан. По его итогам к административной ответственности за нарушение режима пребывания в России привлекли 54 человека. Одного мигранта смогли уличить в «незаконном осуществлении трудовой деятельности в России». Наказать собираются и работодателей.

«Вынесено 6 определений о возбуждении административных дел в отношении юридических лиц за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности, возбуждено 38 административных дел о нарушении правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, а именно о неисполнении принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета», – говорится в сообщении ГУ МВД.