На рукавах Невы закончилась навигация. Мосты между Петроградской и Выборгской сторонами разводить перестали

В пятницу, 15 ноября, завершился навигационный период для мостов, расположенных на Большой Невке – рукаве Невы: Сампсониевского, Гренадерского и Кантемировского, сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

Навигация на Неве, Большой и Малой Неве продолжится до 30 ноября, и соответственно, разводка мостов, расположенных на этих реках. К концу навигационного периода эти мосты могут поднимать уже не каждую ночь, а только когда есть заявки «Волгобалта» на проводку судов. За пределами навигационного периода мосты могут разводить в редких случаях, например для пропуска единичных судов, технической необходимости или в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В прошлые годы мосты, расположенные на рукавах Невы, развели 2252 раза, под ними прошло 3161 судно. Рекордсменом по количеству разводок среди мостов стал Дворцовый (420 разводок), а месяц – август (334 разводки).



