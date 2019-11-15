В Оренбургской области отдали под суд мужчину, который пытался украсть из зоопарка амурского тигрёнка Гектора. Животное осталось инвалидом

Похититель амурского тигренка Гектора из передвижного зоопарка в Оренбургской области будет отвечать перед судом. Котёнок получил увечья и навсегда останется инвалидом, а мужчину едва отбили от разъяренной тигрицы.

Подробности 15 ноября сообщает пресс-служба областной прокуратуры. В июле этого года в город Бузулук приехал передвижной зверинец «Барс». Животных разместили на территории стадиона «Труд». Ранним утром туда якобы проник молодой человек в изрядном подпитии и попытался украсть тигренка из клетки, рассказали в надзорном ведомстве.

По данным Gubernia74.ru, подозреваемый выломал доску между полом и решеткой в тигриной клетке и принялся вытаскивать трехмесячного Гектора за лапы сквозь щель. В этот момент ему в руку вцепилась взбешенная тигрица, защищавшая своего детеныша. Тигренок оказался искалеченным, а его нетрезвого обидчика госпитализировали со сломанным и разорванным плечом.

Телеканал РЕН ТВ выяснил, что мужчина якобы решился на кражу, чтобы порадовать необычным подарком свою возлюбленную.





«Совершенные мужчиной противоправные действия квалифицированы органами следствия по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на тайное хищение имущества, совершенное с незаконным проникновением в иное хранилище, в крупном размере)», – резюмировали в прокуратуре Оренбургской области.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Бузулукский районный суд для рассмотрения по существу. Гектор проходит реабилитацию в Челябинске у известного зоозащитника. Рентген показал, что у него повреждены задние лапы и нормально ими пользоваться он не сможет.