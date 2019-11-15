Происшествия
Фигурант «эрмитажного дела» Борис Мазо попросил убежища в Австрии. Австрийцы не спешат его принимать, так как speed kills
Экс-глава департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры Борис Мазо попросил политического убежища в Австрии, где его задержали по подозрению в отмывании денег, а затем отпустили под залог.
«Я подал документы на политическое убежище, потому что считаю, что преследование в России происходит по политическим мотивам», – цитирует 15 ноября заявление бывшего российского чиновника РБК.
По его словам, австрийские власти «не спешат» рассматривать его заявку на убежище, однако Мазо это не смущает. «Есть такая пословица speed kills — скорость убивает», – заметил экс-чиновник.
Справка:
Борис Мазо и экс-министр культуры Григорий Пирумов являются фигурантами дела о преступном сообществе, созданном для хищений на госконтрактах. Один из эпизодов — хищение не менее 450 млн рублей при заключении контракта на строительство фондохранилища Эрмитажа. Оба также были фигурантами первого дела Минкульта. За хищение 164 млн на охраняемых объектах Пирумов и Мазо получили небольшие сроки и вышли на свободу. Бывший министр культуры на воле не задержался, он арестован по «эрмитажному делу».