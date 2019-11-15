Фигурант «эрмитажного дела» Борис Мазо попросил убежища в Австрии. Австрийцы не спешат его принимать, так как speed kills

Экс-глава департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры Борис Мазо попросил политического убежища в Австрии, где его задержали по подозрению в отмывании денег, а затем отпустили под залог.

«Я подал документы на политическое убежище, потому что считаю, что преследование в России происходит по политическим мотивам», – цитирует 15 ноября заявление бывшего российского чиновника РБК.

По его словам, австрийские власти «не спешат» рассматривать его заявку на убежище, однако Мазо это не смущает. «Есть такая пословица speed kills — скорость убивает», – заметил экс-чиновник.



