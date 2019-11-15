«Алмаз – Антей» представит в Дубае более двадцати моделей продукции военного назначения

«Алмаз – Антей» примет участие в Международной авиационно-космической выставке «Дубай Аэрошоу-2019». Мероприятие пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 17 по 21 ноября.

Соэкспонентами концерна выступят пять его дочерних предприятий. Холдинг представит модели зенитных ракетных систем (ЗРС) и комплексов различной дальности, а также радиолокационных станций.

Выставочная площадь, занимаемая концерном, будет разделена на 6 тематических зон. В общей зоне посетители увидят фильм о деятельности холдинга и возможностях выпускаемой им продукции.

В зоне зенитных ракетных систем большой дальности будут представлены модели средств из состава зенитной ракетной системы «Антей-2500»В зоне зенитных ракетных комплексов средней дальности – модели средств из состава ЗРК «Викинг». В зоне зенитных ракетных комплексов малой дальности будут представлены модели ЗРК «Тор-М2Э», «Тор-М2К» и «Тор-М2КМ».

Впервые за рубежом концерн представит РЛС наблюдения космических объектов «Сула», система будет показана в виде модели.

Так же гости форума смогут ознакомиться с материалами о зенитно ракетном комплексе морского базирования.

«В рамках этой выставки мы планируем проинформировать потенциальных заказчиков о технологических возможностях Концерна по разработке, изготовлению, послепродажному сервисному обслуживанию, модернизации, ремонту и утилизации систем, комплексов и средств ПВО, а также о возможностях Концерна как российского субъекта ВТС на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения и о модельном ряде продукции военного назначения Концерна, разрешенной к поставке инозаказчику», ? рассказал заместитель генерального директора Концерна ВКО «Алмаз – Антей» по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.

Авиационно-космическая выставка «Дубай Аэрошоу» традиционно проходит один раз в два года. В текущем году она откроет свои двери для экспонентов и гостей уже в 16-й раз.

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