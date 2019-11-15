Происшествия
Пропавшего студента медицинской академии нашли в невской воде. Последний раз его видели на Литейном мосту
Тело утонувшего студента нашли в Малой Невке. Юноша исчез две недели назад.
Как стало известно «Фонтанке» 15 ноября, человеческие останки в воде заметили вчера утром сотрудники Морского яхт-клуба, что на набережной Мартынова, 92. Когда тело извлекли из реки, в погибшем опознали студента медицинского университета им. И.И. Мечникова, находившегося в федеральном розыске как без вести пропавший. 17-летнего жителя Дагестана последний раз видели живым 8 октября на Литейном мосту.