В Литве на 8 лет раньше выпустили осужденных за шпионаж россиян. Их помиловал президент

Президент Литвы Гитанас Науседа своим решением помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, ранее осужденных за шпионаж.

«В соответствии с Конституцией республики Литва <...> и рекомендациями комиссии принято решение о помиловании», – говорится 15 ноября в указе, опубликованном на сайте президента прибалтийской республики.

Граждан России отпускают без «отбывания остатка срока наказания».

По версии следствия, Филипченко вербовал жителей Литвы для сбора информации для российской разведки. Как пишет Delfi, в его планы якобы входило сделать агентами даже работников департамента охраны руководства Литвы, чтобы поместить «жучок» в кабинете президента. Филипченко задержали в 2017 году во время транзитной поездки из Калининграда в Белоруссию. Его осудили на 10 лет, наказание он отбывал в вильнюсской тюрьме Лукуки.

Моисеенко обвинили в шпионаже в 2014 году. Следователи полагали, что на него работал гражданин Литвы Сергей Пущин, собиравший секретные сведения. Якобы в руки Пущина попали даже документы министерства обороны. В итоге литовец получил пять лет тюрьмы, а россиянин — 10,5.



