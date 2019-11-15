Утро притёршихся машин. Мелкое ДТП на Есенина вызвало необычный коллапс – во дворах

Утро пятницы, 15 ноября, в Петербурге оказалось богато на однотипные ДТП – встречи двух автомобилей бортами.

Два попутных автомобиля, притёршиеся во дворе на улице Есенина, спровоцировали настоящий коллапс. Движение во дворах спальных районов, к которым относится и Выборгский, по утрам оживлённое, а проезды узкие.

Две попутные легковушки встретились и на перекрёстке улиц Савушкина и Покрышева, они перекрыли движение трамваев в обе стороны, пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».





И ещё двое попутных, Mitsubishi и Hyundai, не смогли преодолеть перекрёсток проспекта Космонавтов и улицы Типанова: помешал поворот налево из среднего ряда.

На улице Адмирала Трибуца, 10, почему-то не смогли разъехаться встречные автомобили. Так же встречные не разошлись на Полюстровском проспекте, но там им, судя по фотографиям в «ДТП и ЧП», помог третий.

В целом максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга утром составила 6 баллов, что на 1 балл меньше, чем вчера, и соответствует обычному уровню, сообщает сервис «Яндекс.Пробки». Наиболее загруженными магистралями утром стали Московское шоссе в центр (7 баллов), Пискарёвский проспект в центр (7 баллов), проспект Культуры и Тихорецкий проспект в центр (7 баллов). Крупнейшие пробки стояли на КАД (от Рябовского шоссе до реки Оккервиль и от Энгельса до Токсовского шоссе), на Витебском проспекте, на Пулковском и Колтушском шоссе.