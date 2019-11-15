Угнанная KIA c Васильевского острова привела полицию в гараж угонщиков. Их нашли за 50 минут

Финансист Балтийского завода осталась без своей машины, но всего на час. KIA за 50 минут нашли в гараже под Петербургом вместе с угонщиками.

Как стало известно «Фонтанке», машина исчезла от 4-го дома по Детской улице в период с восьми утра до четырех часов дня 14 ноября. Ее владелица заявила об угоне KIA за 800 тысяч рублей сразу после того, как вышла с работы. Через 55 минут машину нашли в селе Пудость Гатчинского района Ленобласти, на ней уже висели номера от сорокалетних «Жигулей», а внутри сидели трое угонщиков. Позже в Шушарах задержали еще двоих членов преступной группы, в том числе супруга девушки, сидевшей в угнанном автомобиле. Пара увлекается бодибилдингом и ведет активную жизнь в соцсетях.

Кроме машины и запчастей, в арсенале угонщиков нашли приборы для сканирования сигнализаций и электронного блока управления машиной, устройства, подавляющие сигнал GPS и для вскрытия замков, телефоны, радиостанции и россыпь подложных номеров.



