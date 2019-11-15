Арестованному фанату Тесака припомнили День народного единства. Приезжего «с пристрастием» попросили уехать из России

Арестованному накануне в Петербурге за нападение на мигранта предъявили еще одно преступление. Как считает следствие, 17-летний поклонник националиста Тесака поучаствовал в хулиганской выходке в парке Екатерингоф. Там приезжему, угрожая расправой, настоятельно рекомендовали покинуть Россию.

Встреча 30-летнего подсобного рабочего «Петербургского кондитера» с враждебно настроенными молодыми людьми произошла в День народного единства, 4 ноября. Улугбека подкараулили в парке Екатерингоф около восьми вечера. Показав ему газовый баллончик, юноши потребовали от мужчины покинуть территорию РФ, а иначе с ним расправятся.

По данным «Фонтанки», сотрудники полиции склонны считать, что одним из хулиганов был 17-летний второкурсник колледжа индустриализации городского хозяйства, которого суд вчера отправил в Кресты по подозрению в нападении на трудового мигранта у станции Пост Ковалево. Мужчину 5 раз пырнули ножом и испинали ногами. По предварительной информации, холодное оружие было как раз в руках у второкурсника, который, судя по его странице в соцсетях, состоит в пабликах, прославляющих националиста Максима Тесака.

Также в связи с выходкой в парке сотрудники уголовного розыска, а также Центра «Э» пришли вчера к пятерым знакомым арестованного юноши. Двое, как и он, – жители Всеволожска, которые учатся в петербургских учебных заведениях, колледже пищевых технологий и агропромышленном техникуме. Остальные — петербуржцы: первокурсник Ижорского колледжа и двое тех, кто нигде не работает и не учится. Все несовершеннолетние. Молодые люди задержаны на двое суток по статье о хулиганстве. Не исключено, что, как и вчерашних, их отправят в изолятор.





Всего после двух эпизодов с налетом экстремизма в поле зрения следствия попали 9 человек, один из которых — восьмиклассник.