Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+5°C
/ Завтра: +3
$ 64.21р
70.68р
11:43 15.11.2019
Расширенный поиск

Происшествия
15.11.2019 10:04
Печать

В Крыму нашли тело пропавшей девочки пяти лет, которую искали сотни волонтёров. Канаву показал отчим

Пропавшую на севере Крыма девочку, которую искали спасатели, полицейские и сотни волонтеров, нашли мёртвой. В убийстве ребёнка признался отчим, который и пришел с заявлением об исчезновении. Подробности 15 ноября сообщили в пресс-службе республиканского Следственного комитета.

Об исчезновении ребенка при загадочных обстоятельствах из квартиры в селе Кропоткино отчим сообщил 13 ноября. Он рассказал полиции, что накануне уехал с младшим сыном по делам, пятилетняя падчерица осталась одна дома. Вернувшись, он якобы увидел открытую дверь, а дочь исчезла.

Пока шли поиски, СК возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего. Для помощи на полуостров съехались волонтеры из Краснодарского края, Ставрополья и Ростовской области. В воздух подняли беспилотники. Отрабатывались все версии исчезновения, одна из которых позволила заподозрить отчима. В ходе допроса, как сообщает СК, мужчина признался в убийстве падчерицы и показал место, где спрятал тело девочки.

В Крыму нашли тело пропавшей девочки пяти лет, которую искали сотни волонтёров. Канаву показал отчим


На сайте СК опубликовал фотографии следственных действий на месте обнаружения тела убитой девочки. На кадрах видно, как отчим указывает место, где закопал ребенка. Из-под земли видно розовую куртку. Мужчину сопровождают сотрудники СК и полиции.

Как следует из материалов уголовного дела, 12 ноября мужчина убил девочку и закопал тело в канаве недалеко от дома. Затем он, предположительно, попытался создать себе алиби, для чего забрал документы детей из детского сада и попытался уехать вместе с сыном в соседнее государство. Покинуть полуостров он не смог. Чтобы отвести от себя подозрения, отчим сам пошел в полицию и сообщил, что падчерица пропала.

В ближайшее время следствие готовится предъявить обвинение подозреваемому и выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения. О том, воспитывал мужчина детей один или же семья была полная, не сообщается.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      14.11.2019 18:00

      Что можно успеть до Нового года?

      Совсем скоро наступит главная ночь в году и многие задумаются, что успели сделать из запланированного, какие события запомнились, чем год войдёт в историю вашей семьи.
      ГК «Лидер Групп»
      14.11.2019 16:18

      Для клиентов ГК «Лидер Групп» снижены ставки по ипотеке от банка-партнера

      Теперь процентная ставка по совместной субсидированной программе компании «Лидер Групп» и Сбербанка начинается от 7,1% годовых и сохраняется на весь период кредитования.
      RBI
      14.11.2019 15:50

      Группа RBI победила в пяти номинациях рейтинга строительных компаний 2019 года

      Газета «Деловой Петербург» вручила награды победителям рейтинга строительных компаний 2019 года. Группа RBI признана лучшей сразу в пяти номинациях, включая «Девелопер года» – персональную номинацию, победителем которой вновь стал президент Группы RBI Эдуард Тиктинский.
      Группа «Эталон»
      14.11.2019 15:03

      Проекты Группы «Эталон» получили аккредитацию от банка-партнера по программе «Военная ипотека»

      АО «АБ «РОССИЯ» аккредитовал по программе «Военная ипотека» жилые комплексы «Галактика.Премиум», «Охта Хаус» и корпус 4.7 квартала «Галактика», которые Группа «Эталон» возводит в Санкт-Петербурге.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      14.11.2019 14:51

      Банк «Санкт-Петербург» поможет поддержать российский экспорт

      АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) и банк «Санкт-Петербург» заключили соглашение о сотрудничестве по поддержке российского экспорта.
      Setl City
      14.11.2019 14:26

      Петербургская Недвижимость» представила первый апарт-отель от Setl Group

      Компания открыла продажи в апарт-отеле «ArtLine в Приморском». Инвесторы могут приобрести апартаменты с мебелью и техникой по цене от 3,1 млн рублей и получить готовый бизнес.
      Setl City
      14.11.2019 12:41

      Setl Group сдал 8 корпус ЖК «Солнечный город»

      Setl Group сдал 8 корпус жилого комплекса «Солнечный город» в Красносельском районе Петербурга. Дом расположен в глубине квартала по адресу ул. Летчика Лихолетова, д. 14, к. 2-4. Под корпусом находится современный подземный паркинг площадью более 10 тыс. кв. метров.
      РСТИ (Росстройинвест)
      14.11.2019 12:04

      Стартовали продажи в новом корпусе ЖК New Time

      Холдинг РСТИ (Росстройинвест) вывел в продажу квартиры в корпусе 2.2 жилого комплекса New Time, который строится в Приморском районе.
      Setl Group
      14.11.2019 11:42

      Setl Group наградили за активное строительство и лучший архитектурный проект

      «Деловой Петербург» составил Рейтинг девелоперов и жилых проектов, вышедших на рынок с сентября прошлого года. Холдинг Setl Group стал лучшим сразу в двух номинациях: «Самая активная девелоперская компания по объемам строительства» и «За высокие показатели по объемам бизнеса в ипотечном сегменте».
      ПАО МКБ
      14.11.2019 11:07

      МКБ представил новый функционал мобильного банка

      Московский кредитный банк (МКБ) выпустил отдельную версию мобильного приложения для клиентов private banking и обновил функционал «МКБ Онлайн» для всех пользователей.
      «Аквилон Инвест»
      14.11.2019 10:49

      ЖК «Аквилон PARK» получил Золотой сертификат GREEN ZOOM

      Жилой комплекс «Аквилон PARK», который возводит строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» в Новой Москве, получил золотой сертификат GREEN ZOOM – единственный отечественный стандарт, отмечающий самые экологичные и энергоэффективные проекты в России.
      АО "Солид Банк"
      14.11.2019 09:00

      Солид Банк снизил ставки по кредитам

      Солид Банк предлагает потребительский кредит на любые цели «Кредит под залог» теперь по ставке от 12,5% годовых.