В Крыму нашли тело пропавшей девочки пяти лет, которую искали сотни волонтёров. Канаву показал отчим

Пропавшую на севере Крыма девочку, которую искали спасатели, полицейские и сотни волонтеров, нашли мёртвой. В убийстве ребёнка признался отчим, который и пришел с заявлением об исчезновении. Подробности 15 ноября сообщили в пресс-службе республиканского Следственного комитета.

Об исчезновении ребенка при загадочных обстоятельствах из квартиры в селе Кропоткино отчим сообщил 13 ноября. Он рассказал полиции, что накануне уехал с младшим сыном по делам, пятилетняя падчерица осталась одна дома. Вернувшись, он якобы увидел открытую дверь, а дочь исчезла.

Пока шли поиски, СК возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего. Для помощи на полуостров съехались волонтеры из Краснодарского края, Ставрополья и Ростовской области. В воздух подняли беспилотники. Отрабатывались все версии исчезновения, одна из которых позволила заподозрить отчима. В ходе допроса, как сообщает СК, мужчина признался в убийстве падчерицы и показал место, где спрятал тело девочки.





На сайте СК опубликовал фотографии следственных действий на месте обнаружения тела убитой девочки. На кадрах видно, как отчим указывает место, где закопал ребенка. Из-под земли видно розовую куртку. Мужчину сопровождают сотрудники СК и полиции.

Как следует из материалов уголовного дела, 12 ноября мужчина убил девочку и закопал тело в канаве недалеко от дома. Затем он, предположительно, попытался создать себе алиби, для чего забрал документы детей из детского сада и попытался уехать вместе с сыном в соседнее государство. Покинуть полуостров он не смог. Чтобы отвести от себя подозрения, отчим сам пошел в полицию и сообщил, что падчерица пропала.

В ближайшее время следствие готовится предъявить обвинение подозреваемому и выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения. О том, воспитывал мужчина детей один или же семья была полная, не сообщается.