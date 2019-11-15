Наркополиция нашла владельцев «Лавки бодрости» из даркнета. Вероятный закладчик развозил психотроп по Петербургу на такси

Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков залезли в даркнет и через закрытое сообщество в Сети нашли наркоторговцев, назвавших свой интернет-магазин «Лавка бодрости». Арестованы трое.

Как стало известно «Фонтанке», под арест к утру 15 ноября отправлены трое петербуржцев, решения накануне принимал Калининский районный суд. В Крестах оказались 38-летний Сергей Горбачев, которого следствие считает организатором наркобизнеса, его 37-летний помощник и производитель порошка Максим Петров и его ровесник, закладчик-таксист Дмитрий Иванов.

Задержали троицу 13 ноября, на квартирах у Петрова и Горбачева нашли упаковочный материал, реактивы для производства наркотика, весы и остатки белого порошка, изъято было полтора грамма психотропа. Больший «улов» ждал оперативников в машине, на которой ездил Иванов. По информации нашего издания, в брендированном «Яндекс.Такси» нашли 47 свертков с порошком.

Продавали товар арестованные, по версии следствия, на сайте в даркнете. Уголовные дела возбуждены по статьям о покушении на сбыт в крупном размере и производстве наркотика, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.





«Фонтанка» направила в «Яндекс.Такси» просьбу о комментарии.