«Отличники парковки». За перекрытую дорожку каршеринг получил «приз»

Новые «отличники парковки» в эфире. «Приз» за поведение получил каршеринговый автомобиль в Выборгском районе Санкт-Петербурга. А по соседству с Большой Конюшенной автомобилист выполнил особый трюк.

На улице Композиторов, у дома 33/3, автомобиль сервиса Pool:start (фильтр по брендам у YouDrive) припарковали так, что оказалась перекрыта пешеходная дорожка, сообщает очевидец в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное» «ВКонтакте» 15 ноября. За такое хамство «бедный китайский автомобильчик» получил камнем по крыше.

За неправильную парковку в Петербурге могут засыпать машину мусором, сжечь, покрасить в розовый цвет, порезать колёса, установить на капот кирпич и даже унитаз.





Кроме того, «герой» может нехорошо прославиться, как многие водители, встающие вторым рядом на Большой Конюшенной. Там, в окрестностях ДЛТ и прочих привлекательных заведений, петербуржцы настолько привыкли парковаться вторым рядом, что делают это, даже когда первый свободен. Вот как привольно встал «Хёндэ Солярис» 14 ноября в Волынском переулке, на углу с которым расположен ДЛТ (оставляем номер видимым, чтобы указать на нарушителя). Мужчина, на которого, по данным «Фонтанки», зарегистрирован «Солярис», заявил журналисту, что это какая-то ошибка: номер у его машины другой, а сам он никогда не был в Петербурге.

Отметим, что о подобном нарушении стоит сообщать напрямую в ГИБДД, а если перед вами каршеринговый автомобиль, то и в сам сервис: в таких случаях компании налагают на пользователей крупные штрафы, порой доходящие до десятков тысяч рублей.